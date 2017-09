Se volete lanciarvi nel mondo delle scommesse sportive online ed offline, dovrete sapere che in molti siti sono presenti tutte le informazioni necessarie a capire come esse funzionano e in quale modo si potranno ottenere delle vincite consistenti.

Attenzione però: anche Internet è pieno zeppo di furbi che cercano invogliare sempre più persone a scommettere su questo o quell’altro evento, guadagnando sulle perdite di scommettitori inesperti.

Questo è il motivo per cui, se volete ottenere dei consigli su come vincere le vostre scommesse sportive, dovrete imparare ad affidarvi ai siti web gestiti da esperti di pronostici scommesse, i quali, basandosi su analisi accurate delle statistiche, offrono semplicemente dei suggerimenti su come scommettere. Negli ultimi anni abbiamo assistito al nascere di molti siti di pronostici per scommesse che offrono i loro pronostici gratuitamente, come ad esempio il portale Bonusvip, che ogni giorno fornisce i pronostici calcio del giorno oltre che a schedine pronte già compilate solo da giocare che sintetizzano il lavoro di analisi fatto dagli esperti per i loro pronostici oltre che avere esclusivi bonus scommesse riservati ai propri utenti per giocare qualche schedina gratis senza rischiare del proprio budget.

Prima di scommettere, ovviamente, dovrete studiare un pronostico dell’evento sportivo (in particolare, della partita di calcio, dato che si parla di calcio) su cui desiderate puntare il vostro denaro. Elaborare un pronostico, come potete immaginare, significa cercare di prevedere ciò che succederà nel giro di breve tempo all’interno del campo da gioco. Tuttavia, nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Come fare, dunque?

ALCUNI CONSIGLI SU COME STUDIARE UN PRONOSTICO

In questo paragrafo riceverete alcuni semplici consigli per studiare i vostri pronostici in modo più efficace:

– in primis, per prevedere cosa può succedere dentro un campo da gioco, bisogna conoscere bene le squadre ed il campionato su cui si sta investendo il proprio denaro. E’ inutile puntare una somma su un campionato che non conoscete e del quale non sapete neanche il nome delle squadre, perché rischiereste di perdere tempo e soldi;

– oltre ai giocatori ed agli allenatori delle varie squadre, bisogna conoscere anche lo stato attuale della squadra su cui si vuole puntare e della squadra avversaria, includendo nello studio anche lo stato di forma dei giocatori, oltre che gli indisponibili per infortunio o squalifica;

– infine, bisogna ricordarsi che un pronostico si basa non solo su una conoscenza del calcio oltre la media, ma anche su nozioni matematiche e statistiche ben precise, in base alle quali si potrà cercare di capire con la massima precisione possibile ciò che potrebbe verificarsi nell’arco della partita in questione.

Ed ora una piccola precisazione da fare: non vi stiamo affatto dicendo che seguendo questi suggerimenti avrete la vittoria in pugno: nelle scommesse si vince e si perde come in qualsiasi altro sport. Ciò che vi stiamo dicendo, piuttosto, è che studiando i pronostici in modo accurato o affidandosi a pronostici attentamente studiati si possono avere maggiori probabilità di vincere.

I PRONOSTICI MIGLIORI SONO IN RETE: ECCO COME SFRUTTARLI E PERCHE’ SFRUTTARLI

Pur presentando in alcuni casi dei difetti in termini di affidabilità, Internet offre anche i siti web con i migliori pronostici per le scommesse riguardanti il calcio. Utilizzare questa preziosa risorsa online significa rafforzare le proprie probabilità di vincita. Chiaramente, per non rischiare di andare incontro ad una clamorosa sconfitta, vi consigliamo di non affidarvi ad un solo pronostico, ma scommettere su più partite, tenendo sempre conto che la vostra fede calcistica non deve affatto influenzare le vostre scommesse.

Inoltre, se vi siete appena lanciati nel mondo delle scommesse sportive, vi consigliamo affidarvi ai pronostici di esperti, i quali devono contenere tutte le informazioni necessarie agli scommettitori per avere una panoramica generale sulla partita sulla quale intendono giocare i loro soldi.

Una volta appurato che il pronostico in questione è stato elaborato da un vero esperto, vi consigliamo di cercare altri pronostici ed incrociarli con quello in questione, in modo da poterne riscontrare i punti in comune. Solo trovando i punti in comune tra i pronostici presi in considerazione si può capire quali siano gli aspetti fondamentali che possono portarvi ad optare per quel determinato segno sulla schedina.

E se avete qualche dubbio sul pronostico elaborato dall’esperto, il consiglio che vi possiamo dare è quello di rileggere più volte le informazioni riguardanti la partita su cui volete scommettere, perché solo in questo modo potrete avere un quadro generale più aggiornato ed approfondito, per svolgere una scelta davvero impeccabile.