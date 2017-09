CreCas Città di Palombara – Real Monterotondo Scalo 1-0

Alla vigilia della prima giornata di campionato, mister Scorsini sperava nel pubblico delle grandi occasioni. E così è stato. Un Torlonia gremito di appassionati sportivi quello che ha assistito al derby tra CreCas Città di Palombara e Real Monterotondo Scalo: con carattere e grande cuore i sabini hanno resistito per tutta la ripresa alla superiorità degli eretini conquistando i primi tre punti della stagione.

Dopo una fase di studio, la prima opportunità è dello Scalo, che al 20’ si propone con Fiorucci su invito di Nardecchia: il numero 9 tira da posizione defilata e De Angelis allontana il pericolo.

Al 28’, a parti invertite, Palermo batte un calcio piazzato dai 30 m di destra crossando sul secondo palo, dove incorna Gallaccio, Tintori respinge e Calabresi, a due passi, va in tap-in mandando fuori: è una grandissima chance quella sprecata dal capitano di casa.

Il vantaggio del CreCas si concretizza però 1’ dopo, quando è ancora Palermo ad incaricarsi del calcio piazzato dalla sinistra e a infilare sul palo opposto con un delizioso destro: 1 a 0.

Gli ospiti tentano il pareggio al 33’: Nardecchia, su punizione, appoggia per Benda che sgancia il siluro trovando l’opposizione dell’estremo difensore sabino.

La gara, nonostante l’alto tasso agonistico, è corretta e il direttore di gara non usufruisce di nessun cartellino fino al 45’, quando, nel giro di 3’, mostra il rosso prima a Fiorentini e poi a Gallaccio, lasciando il CreCas in nove uomini.

La squadra di Marco Scorsini non è intenzionata a regalare qualcosa e dimostra fin da subito che un torto arbitrale non rovinerà la domenica ai tanti sostenitori presenti sugli spalti. Nell’immediato, infatti, Collacchi, rimasto da solo a sostenere il reparto avanzato e autore di una prestazione ottima, manda Ortenzi al tiro, terminato di pochissimo oltre la traversa.

Gli undici di Vincioni, in doppia superiorità numerica, fanno fatica a scompaginare un CreCas compatto e ordinato e al 28’ la conclusione di Abbondanza dalla distanza è vanificata da De Angelis.

Il numero uno rossoblù si ripete al 38’ sul rasoterra insidioso di Fiorucci e al 44’ sulla botta di Baldassi, esibendosi in due parate che valgono i tre punti.

Senza Fiorentini e Gallaccio, ma con un Bussi in più che rientra dalla squalifica scontata in questa giornata, il CreCas tornerà al lavoro martedì per preparare la trasferta di Forano contro la Valle del Tevere.

MARCATORE Palermo 28’ pt (C)

CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA De Angelis, Cupelli, Giordano (39’ st Palmieri), Marini, Calabresi, Passiatore, Palermo, Fiorentini, Gallaccio, Collacchi (46’ st Galvanio), Ortenzi (14’ st Guadagnoli) A DISPOSIZIONE Sbraga, De Dominicis, Fiorentino, Rulli ALLENATORE Scorsini

REAL MONTEROTONDO SCALO Tintori, Albanesi (18’ st Magurno), Benda, Politanò, Cavuoto (34’ st Dafano), De Simone (1’ st Sacripanti), Abbondanza, Piras, Fiorucci, Nardecchia, Baldassi A DISPOSIZIONE Giordano, Savini, Grelloni, Palma ALLENATORE Vincioni

ARBITRO Figliomeni di Roma 2

ASSISTENTI Manni e Martelluzzi di Frosinone

NOTE Espulsi al 45’ pt Fiorentini e al 48’ pt Gallaccio (C). Ammoniti Marini, Cavuoto. Ang. 4 – 5. Rec. 1’ pt, 6’ st.