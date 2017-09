Fiumicino, mister Ceccarelli: “Concentrati e giochiamocela”

Il tecnico rossoblu si prepara alla prima sfida stagionale, nella quale i suoi ragazzi affronteranno l’Ottavia di mister Porcelli

Domenica si aprirà ufficialmente la nuova stagione in casa Fiumicino. I rosso blu di mister Ceccarelli affronteranno l’Ottavia nel primo appuntamento del campionato. Sarà un impegno duro per gli aeroportuali che dovranno confrontarsi contro una compagine di livello che, seppur neopromossa, è ben strutturata e ricca di qualità. È proprio il tecnico a presentare quella che sarà la prima gara per i suoi ragazzi: “Per noi sarà una sfida molto difficile vista, soprattutto, la costituzione delle due squadre. Loro contano moltissimi giocatori di esperienza, ma dovremo essere concentrati e giocarcela”.

Nello spogliatoio rosso blu è tanta l’energia ed altrettanta l’attesa per la prima sfida della stagione. “Non dobbiamo partire abbattuti -spiega Ceccarelli- atleticamente e mentalmente stiamo molto bene. L’unica pecca è quella che non potrò schierare la migliore formazione a causa dei vari infortuni” conclude il tecnico.