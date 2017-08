Andrea Pintori firma con il Cassino

Mancano dieci giorni esatti all’inizio del campionato di serie D e il Cassino continua la sua marcia di avvicinamento a un torneo che vuole vivere da protagonista. La società ieri ha ufficializzato un nuovo acquisto. Nel reparto offensivo arriva Andrea Pintori.

L’esterno sinistro, classe 80, formerà il trio d’attacco con Giglio e Celiento. 127 reti messe a segno in 375 gare fanno ben sperare i tifosi azzurri. Tante le stagioni passate in serie C da Pintori, tra Benevento, Lumezzane, Lanciano, Pisa, Acireale, Sangiovannese e Marsala. Negli ultimi due campionati venti le reti realizzate in D con l’Albalonga.

Non sarà l’unica novità visto che da ieri non fanno più parte della rosa ben quattro elementi.

Testa, giovane portiere in età di Lega ha terminato dopo un mese la sua esperienza nella città martire. Vestirà la maglia del Sorrento. Per lui dunque quella di domenica scorsa contro il Campobasso resterà l’unica partita ufficiale giocata con il Cassino. Lascia la città anche un altro under, Novelli che probabilmente non avrebbe trovato molto spazio in campionato. A centrocampo la società, in accordo con il tecnico Urbano, ha rinunciato a Luca Pontecorvi, classe 98, che nella passata stagione aveva contribuito alla promozione. In attacco a fare le valigie è stato Alfredo Varsi.

Con un comunicato il club azzurro ha ringraziato i giocatori per la professionalità e l’impegno dimostrati in queste settimane, augurando loro le migliori fortune sportive. Intanto oggi pomeriggio nuovo test amichevole. Al campo 2 di Cassino, inaugurato prima di Ferragosto e che rappresenta un vero e proprio gioiellino per il territorio, è in programma alle 17 una partita con l’Arce che milita nel campionato di Eccellenza. Lunedì scorso il presidente Nicandro Rossi, in occasione della Festa dei calendari di Eccellenza e Promozione che si è svolta a Tivoli, ha ricevuto il premio per la vittoria del campionato 2016/17.