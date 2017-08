Amichevoli, Cassino-Racing Fondi 2-0

Contro la Racing Fondi, squadra pontina che parteciperà al campionato di serie C, il Cassino centra la terza vittoria in altrettante gare disputate nel ritiro di Fiuggi. A decidere il match, terminato 2-0 e disputato sotto temperatura proibitive sono state le reti di Celiento, che in apertura di ripresa ancora una volta ha dimostrato la sua grande confidenza con il gol (su punizione) e di Lombardi allo scadere (con un pregevole tiro al volo).

Un test molto utile per il tecnico Urbano che ha messo in evidenza le qualità degli azzurri contro un avversario di categoria superiore. Il Racing, allenato da Giuseppe Giannini e nelle cui fila milita Christian Maldini, figlio di Paolo, è stato al centro di un’estate rovente, con il presidente Pezone che ha prima passato il titolo da Roma a Fondi, poi a Latina e poi nuovamente a Fondi. Urbano, rispetto al match con l’Anagni, ha cambiato in partenza due pedine. Tra i pali è stato schierato il giovane Testa, mentre al centro della difesa insieme a Maraucci è tornato Moracci, che ha smaltito i postumi di un ascesso dentale. Confermati sulle due corsie difensive Panaccione e D’Alessandro. Proprio quest’ultimo è stato ufficialmente ingaggiato dalla società azzurra. Si tratta di un under, classe 99, che nella passata stagione ha militato nel Real Albanova, nell’Eccellenza campana.

Un laterale destro che ha destato una buona impressione allo staff tecnico che ha deciso di inserirlo in organico. Tornando al match con il Fondi, a centrocampo Urbano ha dato spazio a Partipilo, Clemente e Ricamato mentre nel reparto offensivo il tridente formato da Giglio, Varsi e Celiento. Decisamente buone le indicazioni offerte dalla squadra azzurra che giorno dopo giorno sta trovando il giusto assetto. Adesso sono in programma altri due giorni di ritiro a Fiuggi e poi ci sarà il ritorno a Cassino dove sabato sera andrà in scena allo stadio Salveti l’amichevole con la Sarnese (serie D). Mancano dieci giorni al primo impegno di coppa ma per scoprire l’avversario bisognerà aspettare domani, così come per conoscere il girone di campionato. La Lega ha rimandato tutto di 24 ore. Intanto oltre a D’Alessandro, ha firmato anche il giovane Giorgio Novelli, classe 98, laterale sinistro, proveniente dall’Afragolese.