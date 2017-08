Cassino, domenica test con l’Anagni

Mancano quindici giorni al primo impegno ufficiale della stagione e il Cassino intensifica la preparazione nel ritiro di Fiuggi. Dopo il primo test amichevole di venerdì con la rappresentativa locale, per domani pomeriggio è previsto un nuovo incontro, stavolta più indicativo. Gli azzurri infatti se la vederanno con l’Anagni che qualche mese fa è stata promossa in Eccellenza. Fischio d’inizio alle 17.30 con ingresso libero. L’occasione per il tecnico Urbano per testare un po’ tutto l’organico contro una squadra ambiziosa che punta a far bene anche nel massimo campionato regionale. Tornando alla partita con il Fiuggi e terminata 7-0 per Partipilo e compagni, da sottolineare il buon rendimento offerto dal reparto offensivo.

Il solito Giglio è andato a segno in due occasioni, mentre una rete a testa è stata firmata da Varsi, Tribelli e Lopez. Le altre due marcature sono state realizzate dal giovane Clemente e da Ricamato. I carichi di lavoro in questo periodo si fanno ovviamente sentire ma è normale che giorno dopo giorno la squadra migliorerà sotto tutti gli aspetti. Un’altra intensa settimana di lavoro aspetta gli azzurri in quel di Fiuggi. Domani l’Anagni e poi martedì l’impegno con la Racing Fondi di Giuseppe Giannini dove milita anche Christian Maldini. E poi il 12 si torna a Cassino con il test al Salveti con i campani della Sarnese.

Intanto nel settore giovanile cambio in panchina tra i Giovanissimi Provinciali. La società ha deciso di sollevare dall’incarico Nicandro Cascardi e nominare come nuovo tecnico Massimo Di Rollo. Quest’anno il Cassino potrà contare su diverse e importanti realtà giovanili anche grazie al nuovo centro sportivo che a breve sarà inaugurato. Intanto niente serie C per il Rieti. Ne deriva che con l’iscrizione del Latina e la conferma nella categoria per i sabini, saranno ben dodici le squadre laziali ai nastri di partenza. Torna dunque a concretizzarsi per il Cassino e per le squadre pontine la possibilità di dover giocare con avversarie campane e pugliesi. Antonio Tortolano