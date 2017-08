Tempo di ritiro per il Cassino che questa mattina è partito per Fiuggi dove resterà 12 giorni. Dopo le visite mediche e i test fisici effettuati la settimana scorsa allo stadio Salveti, per la squadra di Urbano inizia la vera e propria preparazione in vista del campionato di serie D che inizierà il 3 settembre senza dimenticare che il 20 agosto ci sarà il debutto in coppa Italia. I tempi lunghi dell’ennesima estate calda del calcio italiano non hanno ancora consentito di svelare i gironi del massimo torneo dilettantistico né l’avversaria di coppa. Poco importa, ora è il momento di lavorare nel migliore dei modi in campo per farsi trovare pronti agli appuntamenti importanti.

Andiamo a scoprire quali sono i giocatori che prendono parte al ritiro di Fiuggi. Sono tre i portieri a disposizione dello staff tecnico. Parliamo del confermato Della Pietra e i giovani in età di Lega, Testa, che ha ben figurato con la maglia del Portici in Eccellenza vincendo il campionato e Kuzmanovic che nella passata stagione ha fatto parte della rosa dell’Ancona. Nel reparto difensivo spiccano due elementi di grande esperienza e affidabilità come Moracci e Maraucci, la loro carriera parla chiaro con tante presenze tra C e D. Due centrali di cui Urbano si fida ciecamente. Sulle due corsie a mettersi in evidenza dovranno essere tutti Under. Uno di loro è Marco Panaccione che l’anno scorso ha ben figurato nella Primavera dello Spezia. A garantire su Germone proveniente dal Bari ci pensa direttamente il tecnico azzurro. Da esperienze molisane arrivano invece Navarro e Matano.

A centrocampo i confermarti della passata stagione sono due, Partipilo e Pontecorvi. L’allenatore di Piedimonte crede fortemente in questi giocatori che sicuramente troveranno molto spazio nel prossimo campionato . L’acquisto di spicco è rappresentato da Vincenzo Ricamato che Urbano conosce bene ed è quel tipo di giocatore in grado di inserirsi nelle aree avversarie e segnare un buon numero di reti a campionato. Cavaliere, ex Turris e Buondonno, ex Ercolano sono due ‘97 che ben hanno figurato nei tornei campani. Completano il centrocampo i ‘98 Coppola e Clemente, quest’ultimo direttamente dalla Primavera del Bari.

In avanti confermatissimo Antonio Giglio, alla sua terza stagione con la maglia del Cassino, la seconda consecutiva. Con i suoi 23 gol ha contributo in maniera decisiva alla promozione in D, categoria che conosce bene avendo giocato e segnato molto, tra le altre, anche con l’Isola Liri. Con lui Marzio Celiento, ex Paganese e Cavese, punta dalla grande confidenza nel gol che solo nell’ultima stagione non ha messo in mostra ed è dunque desiderosa di riscatto. Altro buon esterno è il ventitreenne Alfredo Varsi. Confermato poi Lombardi, 18 anni e da Frosinone arriva Pietro Tribelli, autore di 9 reti con la Primavera del Frosinone. Completa l’organico Giuseppe Lopez, nella passata stagione all’Igea Virtus. Giovedì primo test amichevole con la Rappresentativa Fiuggi.