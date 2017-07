Podgora 1950: arrivano quattro Under

Si intensificano i movimenti di mercato per il Podgora Calcio 1950 in vista della prossima stagione sportiva nel campionato di Promozione, dopo che la richiesta di ripescaggio è stata ufficializzata nei giorni scorsi. Il D.S. Luca Vitali mette a segno i primi colpi di mercato con l’innesto in rosa di quattro under di prospettiva.

In porta arriva Iagnocco Gabriele classe ’98 ex Agora e Aprilia, mentre sulle fasce si assicura la prestazione di Rossetti Lorenzo ex Priverno ‘98, di Viele Davide ’99 e Zoccoli Manuel ‘98 entrambi ex Agora. Tutti e quattro sono dei profili interessanti e utili alla causa di via Galileo Galilei. Il D.S. in accordo con la Società e Mister Campo Gianluca, sta lavorando per allestire una rosa competitiva e in queste ore è molto attivo sul mercato. “Nei prossimi giorni ufficializzeremo altri calciatori in modo di dare a Mister Campo la rosa completa in vista dell’imminente data di inizio preparazione”.