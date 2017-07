Mercato Sezze: chi arriva e chi rimane

I confermati per la stagione 2017/2018 e i nuovi arrivi in casa rossoblu

Inizia a prendere forma la squadra che Massimo Bindi guiderà nella stagione 2017/2018 ormai alle porte. Dopo aver scelto il mister apriliano, la società e lo stesso allenatore si sono confrontati per porre le basi della squadra che sarà ai blocchi di partenza nel campionato Promozione. E il primo passo è stato quello della conferma di chi tanto bene ha fatto nelle stagioni precedenti, uno “zoccolo duro” dal quale società e mister hanno deciso di riprendere il cammino.

In questa ottica si inquadra la scelta di confermare per la stagione ormai alle porte Andrea Miccinilli, Giovanni Di Trapano, Luca Rogato, Matteo Lucarini, Mattia Cece, Alessandro Coia, Marco Rosella, Simone Reali (1999), Marco Martelletta, Ermes Pellerani e Valerio De Santis (1999), oltre ai ragazzi ancora in età di Lega cresciuti tra le fila rossoblu, Marco Damiani (1998), Andrea (1998) e Francesco (1999) Ciarmatore. Insieme a loro due acquisti di prestigio utili a completare la rosa, Manuel Micheli, portiere classe 1994 tra i migliori della categoria proveniente dal Terracina, e Mario Ferrari, seconda punta classe 1997 che arriva dal Nettuno e che due anni fa vinto il campionato con il Racing Club. Gradito ritorno, infine, di Gabriele Antonucci, che lo scorso anno aveva disputato il campionato di Prima con il Bassiano. Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa dal direttore sportivo del Calcio Sezze, Fabrizio Di Emma, che ha spiegato: “Sono soddisfatto perché ci sono state tante conferme, quasi tutti i ragazzi che da un paio di anni sono nella nostra società e hanno dimostrato fiducia nei nostri confronti. La base – spiega il ds rossoblu – è buona e i due innesti daranno qualcosa in più. Due acquisti mirati quelli di Micheli, portiere molto affidabile, e Ferrari, giovane interessante che può ricoprire diversi ruoli in attacco.

Il mercato – ha concluso il direttore sportivo del sodalizio setino – può dirsi concluso e squadra e mister sono pronti ad iniziare”. Il conto alla rovescia fino alla preparazione si concluderà il prossimo 31 luglio, con la squadra che sarà a disposizione di mister Massimo Bindi. Già programmate, infine, due amichevoli in esterna, il 13 agosto a Lido dei Pini e il 20 agosto a Morolo.