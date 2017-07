Anagni: dopo Perrotti, arriva Giustini

Il Città di Anagni del presidente Simone Pace, neopromosso in Eccellenza, dopo il colpo dell’anno costituito dall’acquisto del bomber Mattia Perrotti, continua la sua campagna di rafforzamento in vista dell’imminente stagione nel massimo torneo dilettantistico regionale. L’ultimo acquisto in ordine di tempo è il centrocampista Alessio Giustini, 26 anni, sorano, che riserva le prime parole da biancorosso al Messaggero.

«Ho scelto Anagni perchè la società è seria e ambiziosa, costituita da persone per bene. Il mio obiettivo? Il sogno che ho nel cassetto è restare tanti anni a giocare ad Anagni e magari fare la storia di questa squadra, portandola sempre più in alto».

Nato a Sora il 27 luglio del 1991, Giustini proprio in maglia bianconera hao iniziato a giocare a calcio, rimanendo nel coub fino a 15 anni. «Poi sono stato quattro anni al Pescara – racconta Alessio – giocando negli Allievi nazionali, nella Berretti e nella Primavera con una convocazione, senza però scendere in campo, in serie B. Poi Giulianova in C2, Sant’Angelo Lodigiano in D, Monte San Giovanni Campano in Eccellenza, Isolaliri in D e Roccasecca in Eccellenza per tre stagioni».

Centrocampista senza grande propensione per il gol, Giustini racconta ancora di aver vissuto «a Giulianova la mia migliore stagione con lo stage con l’Under 21 di serie C. Con la maglia giallorosso ho giocato 25 gare e segnato un gol. Il momento piu’ bello è stato finora la convocazione a Pescara, mentre il peggiore un grave infortunio alla caviglia a Monte San Giovanni Campano».

Ad Anagni, trova una squadra di grandi ambizioni, almeno a giudicare dagli uomini che stanno arrivando dal mercato. «Il nostro obiettivo è quello di disputare un buon campionato, guardando alla classifica partita dopo partita. Ho già giocato insieme a Gemmiti e Carlini, mentre gli altri nuovi compagni li ho affrontatsolo da avversario. Non conosco il mister Fabio Gerli, ma me ne hanno parlato molto bene. So che è molto preparato, un vincente. Mi aspetto un campionato di qualità, difficile. Il mio record di gol è stato di otto realizzazioni, due anni fa a Roccasecca. Sarebbe stupendo superarmi, ma piu’ che fare goaìl per me penso alla squadra, darò tutto per questa maglia. Sono felice di essere qui».