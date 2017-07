Borgo Podgora: Gianluca Campo è il nuovo allenatore

È ufficiale. In casa Podgora il dopo Iannotti è Gianluca Campo. Un tecnico che ritorna ad allenare una prima squadra dopo l’esperienza fatta con la Primavera del Latina in qualità di secondo di Marco Ghirotto. C’è soddisfazione dalle parti del “Bongiorno” per la trattativa chiusa con il nuovo tecnico. “Sono bastati due incontri – afferma il neo direttore sportivo Luca Vitali – per chiudere la trattativa. Ho visto negli occhi del mister la carica giusta per ripartire. Dopo un periodo di riflessione ho subito chiuso la trattativa”. Per il Podgora, dunque, sta per iniziare un nuovo ciclo con questa nuova dirigenza che verrà annunciata nei prossimi giorni.

ANNO ZERO – “Sono contento per questa chiamata – queste le prime parole del neo tecnico del Podgora – questa è una piazza appetita da molti allenatori. Conosco molto bene questa nuova dirigenza, dove ha operato ha fatto sempre bene. Ci sarà tanto da lavorare visto che sarà una squadra totalmente rinnovata. Stiamo individuando i giovani di Lega che facciano al nostro caso. Per tutti l’obiettivo dovrà essere il lavoro. Io sono un uomo di campo e credo che la risposta definitiva per ogni squadra la possa dare soltanto l’allenamento settimanale. Senza motivazioni non si va lontano, bisognerà sempre trovare i stimoli giusti per andare in campo e fare bene. Voglio parlare con ogni singolo giocatore, voglio sentire la loro voce, capire dai loro sguardi chi ha voglia di indossare questa maglia. Sono a Podgora con il solito entusiasmo che mi contraddistingue. Questa è una dirigenza che quello che promette lo mantiene fino alla fine, le intenzioni di fare bene ci sono tutte. Adesso è prematuro parlare di obiettivi”.

ufficio stampa Borgo Podgora