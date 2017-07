Torre Angela: il bilancio di una lunga stagione

Il Torre Angela ha visto terminare anche i tornei dell’agonistica organizzati presso il quartier generale del centro sportivo di via Amico Aspertini. La scorsa settimana c’è stata la finale del torneo 2003 (i prossimi Giovanissimi fascia A) con il trionfo del Le Mole, che aveva eliminato i padroni di casa ai calci di rigore in semifinale, sui capitolini della Cisco Collatino. In questa settimana sono andate in scena altre tre finali: lunedì è stata la volta del torneo dedicato alle squadre di Prima e Seconda categoria. I padroni di casa di mister Ottobrini hanno ceduto in semifinale contro l’Acds (compagine di Seconda) che poi nell’atto conclusivo ha avuto la meglio per 3-1 sul Colle Oppio, formazione di Prima. Martedì è stata la volta del torneo Juniores che ha visto disputarsi una splendida e incerta finale tra il Centro Calcio Rossonero e il La Rustica (che aveva estromesso in semifinale la squadra di casa): a vincere sono stati i primi che si sono imposti per 2-1. Ieri sera, infine, la chiusura dei tornei dell’agonistica è stata dedicata ai 2002 (vale a dire i futuri Allievi fascia B) con la vittoria dell’Alessandrino per 2-0 su quell’Achillea che in semifinale aveva estromesso il Torre Angela.

Un altro grande successo organizzato per il club della famiglia Ciani che, però, non va ancora in vacanza: la prossima settimana sono stati fissati due importanti riunioni con i tecnici per delineare il quadro dello staff per la stagione 2017-18. Martedì 11 luglio sarà la volta dell’agonistica, mentre giovedì 13 luglio si parlerà della Scuola calcio. Intanto fino al prossimo 21 luglio, tutti i mercoledì e i venerdì presso il centro sportivo di via Aspertini, si terranno raduni che interesseranno i nati dal 2001 al 2004 per il completamento degli organici delle varie categorie. Infine il Torre Angela è davvero vicinissimo alla conquista del suo primo titolo regionale da quando il club capitolino si è spostato nel suo nuovo centro sportivo: i prossimi Allievi fascia B giocheranno quasi certamente in questa difficile categoria e anche per i Giovanissimi fascia A ci potrebbe essere qualche speranza.

ufficio stampa Torre Angela