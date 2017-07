Pillole di mercato in Eccellenza

Fa scalpore la notizia che la Polisportiva Monti Cimini dopo aver comunicato il grande colpo in attacco con l’acquisto di Gianluca Toscano, ha deciso di lasciar libero il giocatore.

Di seguito un breve riassunto di alcune operazione di mercato realizzate nei giorni scorsi.

Boreale Don Orione. Si parte con la conferma di Pagnottelli, Pagni, Roselli, Cerreti e Sinibaldi. Le prime ufficialità portate dal diesse Maurizio Villi sono Hrustic e Petroccia dal Cre.Cas, l’attaccante Christian Ippoliti dal Pomezia e Buccioni, classe ’97 che mister Radi ha avuto nel Grifone Monteverde di due stagioni fa. In settimana dovrebbero anche arrivare le firme di Dovidio, Dei Rossi e Politano.

Cynthia. Il reparto offensivo è praticamente completo: oltre ai giovani riconfermati Izzi, Raponi e Marinucci, al rientrante Fondi (l’anno scorso al San Cesareo) e al giovane Rosati (un ’99 che era allo Sporting Genzano), il club ha ufficializzato gli arrivi di due attaccanti esperti: Alessandro Di Mario, classe ’91, che ha già lavorato con Mister Staffa a Civitavecchia e Andrea Teti che ha segnato gol a raffica in Promozione con la maglia del Casalotti.

In porta confermato l’ex numero uno di serie D Scarsella, al suo fianco ci saranno l’ex Nuova Florida Orlandi e il giovane ex Maceratese Sbraga. Tra i “reduci” della D anche gli “over” Paloni e Martena, ma anche i giovani Nuovo e Provaroni.

Città di Anagni: Gabriele Saccucci, nato 21 anni fa a Frosinone è il nuovo portiere del Città di Anagni. Proviene dal Colleferro.

CreCas: Il Presidente Fabrizio Valentini ha scelto Mister Marco Scorsini per guidare la squadra nel campionato di Eccellenza. Dopo la difficile esperienza sulla panchina del Ronciglione United, il tecnico vuole ripartire con entusiasmo. Intanto è stata confermata gente del calibro di Passiatore e Gallaccio, in più sono stati acquistati già preso Fiorentini, Marini ed il giovane centrocampista esterno ’98 ex Flaminia Edoardo Bragalone. E’ ad un passo da Cristiano Bussi

Formia 1905: Paolo Fusciello, difensore classe ’98 nato a Formia, che ha indossato la maglia del Minturno in Eccellenza e del Suio in Promozione, totalizzando 70 presenze. Insieme a lui sono arrivati anche il difensore Giuseppe Serao, classe ’88 e il centrocampista di Pontecorvo Gabriele Grossi, classe ’94, un giocatore giovane ma con esperienze in club di rilievo come Terracina e Agnone in D e Boville e Cassino in Eccellenza

Polisportiva Monti Cimini. Ultimi arrivati l’attaccante Ciro Corrado e la mezzala Gerardo Sicignano. Ciro Corrado è un classe 1989 e ha indossato le divise di Latina, Palestrina, Albalonga e Colleferro, mentre nelle ultime due stagioni era accasato al Cassino, squadra che ha appena ottenuto la promozione nel campionato di serie D. Classe 1999, Gerardo Sicignano proviene dal Cariti e ha già incamerato oltre 30 presenze tra campionati di Eccellenza e Promozione e ha rappresentato uno dei punti fermi della rappresentativa juniores calabrese.

Pomezia. E’ Orlando Fanasca il nuovo acquisto del Pomezia. L’attaccante autore di 32 reti tra Eccellenza e serie D nelle ultime due stagioni con la maglia del Monterosi ritorna dal tecnico Gagliarducci che lo ha voluto a tutti i costi per costruire un grande Pomezia come ai tempi della Lupa Castelli Romani. L’attaccante va a completare un reparto già fortissimo con il nuovo arrivato Stefano Tajarol e Gianmarco Scacchetti. La campagna acquisti del Pomezia è completata dall’arrivo di Baylon, Prevete, Scacchetti, Martinelli e dalla promozione in prima squadra dei gemelli Tortora.

Valle del Tevere. E’ arrivato alla corte di Scaricamazza per sostituire Jody Fiorentini, Riccardo Trippa, centrocampista classe ’93 ex Monterosi.