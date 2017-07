Cassino: a centrocampo arriva Ricamato

Primi colpi estivi per il Cassino calcio, che nella prossima stagione militerà nel campionato di serie D. Ieri pomeriggio la società azzurra ha ufficializzato i primi nomi.

Agli ordini del tecnico Corrado Urbano arriva dall’Agnonese il giovane Pier Paolo Navarro. Si tratta di un terzino destro non ancora ventenne, che si è messo in evidenza nella passata stagione nel club molisano che ha disputato i play off, sempre in D. Per il giovane difensore di Venafro esperienze anche nelle giovanili del Vicenza e nel Chieti. Sempre da Agnone arriva il forte centrocampista centrale Vincenzo Ricamato. Ventisette anni, venafrano di origine, dopo aver vestito per diversi anni la maglia della propria città, ha militato prima nell’Agnonese in D, poi in Lega Pro con la Lupa Castelli Romani per poi tornare nella scorsa stagione ad Agnone e realizzare ben nove reti in trenta gare giocate.

Un giocatore fortemente voluto da Corrado Urbano. Dal Venafro arriva Manuele Matano, giovane di 18 anni, un difensore su cui si dice un gran bene e che nella passata stagione ha militato nell’Eccellenza molisana. Oggi pomeriggio saranno annunciati altri acquisti importanti. Antonio Tortolano