Cassino: dopo tre anni via capitan Mercurio

Paolino Mercurio non farà parte della rosa del Cassino calcio nella prossima stagione. La società azzurra ha deciso di non prolungare il contratto al difensore calabrese, che così lascia la città martire dopo tre anni e molte soddisfazioni. Oltre 100 gare giocate, una coppa Italia regionale vinta nel 2016, la semifinale della fase nazionale e soprattutto il campionato vinto un mese e mezzo fa che ha permesso al Cassino di tornare in D e lasciare dopo sette anni le categorie regionali. Su Facebook Mercurio ha voluto ringraziare tutti i tifosi per il sostegno ricevuto in questi anni e per l’attaccamento alla maglia.

Il difensore non ha voluto alimentare polemiche ma è chiaro che si aspettava la riconferma. Per lui, a questo punto futuro in Calabria, dove è richiesto da alcuni club di D ma potrebbe restare anche nel Basso Lazio. Il tecnico del Cassino Corrado Urbano, tornato ai piedi dell’abbazia dopo 17 anni, sta valutando giorno per giorno le giuste pedine per affrontare il prossimo campionato da protagonista. Insieme al presidente Nicandro Rossi l’intenzione è quella di allestire un organico in grado di poter competere per l’alta classifica. Nessun obiettivo è precluso, anche se la serie C è un traguardo da raggiungere in un percorso triennale. Diversi giovani in età di Lega sono stati visionati e presi contatti con giocatori di esperienza. Nero su bianco si potrà però mettere dal 1 luglio.