Scommesse, leggera flessione per le agenzie nel 2017

Dopo aver letto i primi dati forniti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con il rendiconto sulle scommesse sportive raccolte sul territorio italiano sia per quanto riguarda il mondo online che off-line (terrestre) accorpando le scommesse pre-match, live, mobile e virtuali si può notare che se per le scommesse sportive online c'è un trend molto positivo in continuo aumento che gli permettono di viaggiare con il vento in poppa, abbiamo invece un segno negativo per il gioco in agenzia e corner per quanto riguarda il settore delle scommesse sportive.

Come detto sopra i dati relativi ai numeri dei primi cinque mesi del 2017 sono con trend negativo per il terrestre e infatti confermano la leggera crisi che stanno vivendo le agenzie di scommesse e le loro società di betting che però stanno lavorando per dare impulso alla loro rete. Tra gennaio e fine maggio il settore ha infatti raccolto giocate per 4,8 miliardi di euro, contro i 5,2 miliardi dello stesso periodo del 2016 e il dato può essere anche riassunto con la partenza di colossi come bet365 in Italia sull’online.

Stesso discorso anche per la spesa media dei giocatori, cioè la differenza tra le puntate e le vincite dei giocatori, che nei primi cinque mesi del 2017 è stata di 687 milioni, contro i 714,5 dell'anno precedente, per un calo del -6%. Quest'anno sono state oltre cinquecento milioni le scommesse, dato che ha portato ad una spesa media per schedina giocata di circa nove euro. E neanche le scommesse giocate in modalità virtuali hanno portato risultati tali da portare in positivo il segmento particolare dell'industria del gaming. In questo scorcio di 2017 la spesa per le scommesse virtuali in agenzia è stata di 867,6 milioni di euro contro i 955,9 dei primi cinque mesi del 2016 e la spesa media per schedine è stata quest'anno di circa tre euro che comunque fa ben sperare per il futuro.