Domani e sabato le finali del Torneo Millevoi

La 17esima edizione del memorial “Andrea Millevoi” è prossima alla conclusione. Domani e sabato, presso il centro sportivo della Virtus Divino Amore intitolato proprio al militare italiano tragicamente scomparso nel 1993 in Somalia, si disputeranno tutte le finali delle varie categorie.

Si comincia con i più piccoli: tra i 2009 i padroni di casa allenati da mister Leo Viscomi saranno chiamati a sfidare il Città di Ciampino (calcio di inizio alle ore 17,30). In contemporanea si giocherà anche la finale della categoria 2008 con la Fonte Meravigliosa che se la giocherà contro il De Rossi di Mister Ragaini. Alle 18,30 di venerdì altre due finali: tra i 2007 la Virtus Divino Amore dei mister Maurizio Addati e Marco Fognani, che in semifinale ha estromesso con un netto 4-1 il Palocco, se la vedrà con la Lupa Roma che nel turno precedente ha superato per 4-2 il Città di Ciampino. L’altra finale del venerdì è quella dei 2006, categoria che ancora una volta vedrà in campo la squadra di casa (allenata dai mister Stefano Mosciatti e Giancarlo Pigianelli) e l’Albalonga. In semifinale la Virtus Divino Amore ha eliminato il De Rossi con il risultato di 1-0, mentre i castellani hanno superato per 2-1 la Totti Soccer.

Sabato sarà la volta delle categorie maggiori: si comincia alle 16 con la finale 2004 tra Città di Ciampino e Pro Calcio Cecchina che in semifinale hanno superato rispettivamente l’Albalonga (per 5-0) e il G. Castello (per 2-1), poi alle 16,30 sarà il turno dei 2005 con il G. Castello (che in semifinale ha piegato 2-1 la Totti Soccer) che sfiderà il Palocco (4-0 sul Dabliu). Gran finale dalle 17,30 con la categoria maggiore, quella dei 2003 in cui a contendersi il titolo saranno Racing Club e De Rossi che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente proprio la Virtus Divino Amore (battuta 5-0) e il G. Castello (2-0). Inoltre oggi pomeriggio dalle 18,30 al campo “Millevoi” la società ha organizzato la tradizionale festa di chiusura dell’annata della Scuola calcio che riaprirà i battenti il prossimo 7 settembre. Sempre a proposito della pre-agonistica va segnalato l’ottimo secondo posto ottenuto dal gruppo 2007 in un torneo nazionale disputatosi a Parma dal 2 al 4 giugno scorso, mentre il giorno dopo la finale del Millevoi il gruppo 2006 si dividerà su due importanti appuntamenti: una parte dei ragazzi disputerà la finale del torneo delle affiliate Roma all’Acquacetosa proprio contro la compagine giallorossa, mentre l’altra parte del gruppo partirà alla volta di Brescia per un altro importante torneo. Infine va ricordato che il 17 e 18 prossimi presso il centro sportivo della Virtus Divino Amore si terrà un quadrangolare dedicato agli Allievi 2000-01 con i padroni di casa che sfideranno il Città di Ciampino, l’Aprilia e i trevigiani dell’Istrana.