Ottavia: “In Promozione non saremo una comparsa”

Il club dell’Ottavia rimane un cantiere aperto e in continuo movimento.

La società di via delle Canossiane, dopo i contatti con la Cina che potrebbero riservare un’importante collaborazione nel prossimo futuro, sta già programmando l’attività agonistica per la stagione 2017/18. Una realtà, quella azzurra, in crescita costante e con progetti a breve e lungo termine sempre più ambiziosi. Programmare l’anno che verrà diventa allora una tra le principali prerogative del club, che sin da subito sta lavorando con criterio per costruire solide basi con le nuove attività nel mirino. A fornire un quadro in merito è il direttore sportivo del settore giovanile, Daniele Lorenzetti.

“Conclusi i vari campionati è tempo per noi, come per le altre società dilettantistiche, di gettare le basi in ottica dei prossimi campionati. Soprattutto negli ultimi due anni abbiamo dimostrato di essere una società in evidente crescita e proprio per questo vogliamo cercare di confermarci su ottimi livelli puntando a migliorarci sempre di più. Il primo passo da compiere è quello di creare nell’agonistica dei gruppi importanti con lo scopo di far crescere i nostri ragazzi e quelli che, in vista della stagione futura, decideranno di sposare il nostro progetto. In questo senso siamo alla ricerca di giovani validi, di prospettiva e soprattutto che vengano a giocare qui da noi con il giusto entusiamo. La nostra linea guida sarà quella di valorizzarli a 360°, all’Ottavia non c’è pressione per il risultato e tutto deve confluire in un discorso appunto di crescita. Vorremmo infatti far in modo di mettere in mostra più elementi possibili, anche e principalmente in ottica professionismo, sperando di dar loro una grandissima opportunità”.

Tra qualche mese ci sarà inoltre il debutto in Promozione della prima squadra azzurra e in tal senso Lorenzetti afferma: “Mister Porcelli ed il direttore De Lieto hanno già svolto un grandissimo lavoro e sono sicuro che anche nel torneo cadetto sapranno dire la loro, l’Ottavia non si limiterà a svolgere il ruolo da comparsa ma al contrario ci sono tutte le carte in regola per poter ripetere un altro cammino di spessore”.

