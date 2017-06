Latina: futuro in serie D?

Come riporta Latina Oggi, sarebbero ancora due le ipotesi in piedi per riportare il calcio nel capoluogo pontino.

“Oltre alla cordata di imprenditori locali, che è all’opera per cercare di chiudere il progetto che porti a una squadra in serie D, ce n’è una seconda, quella dell’Unicusano, che continua a lavorare parallelamente e con ben altri progetti […] Nonostante le smentite, uno degli uomini “sul campo” in terra pontina, già nel recente passato vicino ai colori nerazzurri, sta portando avanti un progetto che sembra molto di più che in fase embrionale, con contatti attivati, nei giorni scorsi, anche con alcuni dei dirigenti che sono rimasti a piedi dopo il fallimento del club pontino”.

Il tempo stringe, vedremo cosa accadrà. Dopo quattro anni in serie B, il Latina oltre alla retrocessione sul campo ha dovuto sopportare il ben più grave fallimento societario.