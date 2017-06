Civitavecchia: dal settore giovanile le più grandi soddisfazioni

Nonostante sia ormai calato il sipario sui vari campionati, in casa Civitavecchia non si smette di correre. Tanti infatti i gruppi nerazzurri impegnati nei vari tornei che rappresentano un banco di prova ideale per comprendere, così come racconta il responsabile del settore giovanile Mauro Magi, i reali miglioramenti fatti in stagione:

“Tutte le squadre del nostro settore giovanile e della nostra scuola calcio sono impegnate in tornei a Roma e provincia oltre che in Toscana. Una scelta fatta per dar modo ai ragazzi di confrontarsi con realtà diverse rispetto a quelle con cui sono abituati a confrontarsi”. A brillare soprattutto i 2003 e i 2005: “I nostri 2003 hanno partecipato ad un torneo a Fiumicino raggiungendo la finale poi vinto contro l’Albalonga. I 2005 hanno preso parte al Torneo Satta, a Tuscania. Qui i ragazzi del tecnico Roberto Frara hanno conquistato il torneo battendo in finale la Viterbese. Questa a Civitavecchia è sempre una partita un po’ speciale e quindi vincerlo proprio contro di loro è sempre motivo di orgoglio”.

Non solo loro però perchè anche i 2006 sono scesi in campo: “Il gruppo di mister Rago ha partecipato alla Tolfallumiere Cup, organizzato dalla famiglia Superchi. Sono arrivati in finale contro i padroni di casa perdendo ma comunque, cosa ancora più importate, giocando sempre un buon calcio. Il torneo poi è stato organizzato benissimo, ringrazio il Tolfallumiere per l’ospitalità e per aver potuto partecipare ad una bellissima manifestazione”.

Chiudono poi il quadro i 2002 e i 2004: “I 2002 stanno prendendo parte al Torneo Trovò, a Paganico, al quale partecipano anche squadre come il Siena e il Grosseto. Stanno andando bene tanto da arrivare a giocarsi la semifinale. Con i 2004 abbiamo partecipato al Galeazzi. Qui l’obiettivo era arrivare al confronto con le professioniste, ce l’abbiamo fatta e, anche se siamo usciti con il Latina non abbiamo assolutamente sfigurato”.

Prossimi impegni e una novità Le vacanze, a Civitavecchia, sono ancora lontane. In programma per i 2007 e i 2008 ci sarà infatti a breve la partecipazione al torneo organizzato dal Tolfallumiere, mentre i 2006 e i 2007 parteciperanno al Torneo Satta. Infine spazio anche ai 2005 che scenderanno in campo in vista del Memorial Deianne, a Civitavecchia, presso la Leocorn. Mauro Magi chiude però con un’anticipazione: “Ringrazio tutti i mister della scuola calcio per il lavoro fatto durante l’anno e per questo rush finale che ci vede ancora protagonisti. In particolar modo il direttore tecnico Franco Supino, vero pilota del nostro settore di base. Tra qualche giorno il presidente presenterà il nuovo responsabile della scuola calcio, e che collaborerà con me e con Supino, perchè abbiamo messo a punto nuovo progetto in cui crediamo tanto e che speriamo possa portare sempre i risultati migliori per il Civitavecchia”.

ufficio stampa Civitavecchia