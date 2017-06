Cerveteri: emozione Olimpico per i più piccoli

La stagione 2016/17 è ormai agli sgoccioli, ma l’attività sportiva in casa Città di Cerveteri non si fermerà con le squadre verdeblu che prenderanno parte a diverse kermesse estive. Con alcuni gruppi dell’agonistica impegnati nel torneo casalingo, saranno quelli della Scuola Calcio a protrarre i loro impegni fino a dopo la metà del mese. La chiusura ufficiale dell’attività di base, però, è prevista in settimana: “Giovedì faremo una festa di fine stagione – spiega il responsabile Paolo Lancianese – in occasione della quale avevamo pensato di organizzare le finali di un piccolo torneo tra papà. Un’iniziativa per scoprire che effetto fa ai bambini l’inversione dei ruoli, tra campo e tribuna, un modo anche per vedere all’opera il proprio genitore e trarne gli esempi da seguire. Vorremmo organizzare una cosa simile anche per le mamme – continua Lancianese – stiamo raccogliendo le adesioni, vediamo se ci riusciremo”.

Oltre a queste iniziative interne alla società, il Città di Cerveteri parteciperà ad alcune manifestazioni esterne: “Visto il gran successo dello scorso anno, siamo felici di partecipare nuovamente all’evento organizzato dalla Federazione presso lo Stadio Olimpico il 9 giugno. I nostri Piccoli Amici avranno l’opportunità di giocare sul manto erboso e poi visitare gli spogliatoi di Roma e Lazio”.

Per i Pulcini 2007, invece, previsto un viaggio fuori regione: “Andremo a Mirabilandia per un torneo internazionale dal 15 al 18 giugno – spiega Lancianese – Oltre al calcio, quindi, un’opportunità di svago anche al parco divertimenti”. Poi il meritato riposo per tutti, prima di iniziare a lavorare in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di crescere sempre di più: “In questa stagione abbiamo già avuto un buon incremento dei numeri e dei risultati ottenuti sul campo. Già molte sono le famiglie che ci hanno chiesto informazioni e che hanno mandato i loro figli ad allenarsi con noi per le ultime settimane di lavoro, in vista della prossima stagione. Tutto ciò significa che abbiamo lavorato bene – conclude Paolo Lancianese – e la nostra speranza è quella di riuscire a proseguire su questa strada anche l’anno prossimo. Sono sicuro che ci toglieremo molte altre grandi soddisfazioni”.

Ufficio stampa Città di Cerveteri