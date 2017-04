Nel recupero della 22a giornata del Campionato di Promozione gir. D il Terracina si aggiudica il match contro il Sezze, rimanendo in corsa per i playoff

Terracina – Calcio Sezze 3-1

TERRACINA: Monti, Zeppieri, Bagnara, Drogheo, Carocci (9’ st Russo), Mauti, Stefanelli (41’ st Di Vizio), Fanelli, Tornesi (29’ st Della Fornace), Venerelli, Flore. A disp.: Micheli, Campobasso, Fia, isacane. All.: Milo

SEZZE: Stefanini, De Santis, Bernardi, Martelletta, Di Girolamo (5’ st Palombi), Di Trapano, Ciarmatore A. (31’ st Baklouti), Cece, Ferrara, Rosella, Reali (19’ st Damiani). A disp.: Ciarmatore F., Lucarini, Coia. All.: Pernarella

ARBITRO: Lupoli di Latina

Assistenti: Ventre e Di Mambro di Cassino

MARCATORI: 18’ pt Rosella, 4’ st e 14’ st Tornesi, 36’ st Russo.

NOTE: Ammoniti:Bagnara, Di Girolamo, Fanelli, Bernardi, Flore. Recupero: pt: 1’; st: 3’.

TERRACINA – Niente da fare per il Calcio Sezze, che al “Mario Colavolpe”, nella gara valida come recupero della ventiduesima giornata, regge un tempo al cospetto di un Terracina ancora in corsa per un posto nei playoff.

I rossoblu in avvio devono rinunciare a Coia, leggermente infortunato, che si accomoda inizialmente in panchina. Il primo lampo è del Terracina e arriva al 10’ con il cross di Bagnara che Stefanini controlla senza affanni. Al 13’ altro pericolo, stavolta con Tornesi che chiama Stefanini ad un intervento più complicato rispetto al primo. A sorpresa, al 18’ Sezze passa in vantaggio con Rosella, che ruba palla a Carocci, si invola verso l’area e supera Monti in uscita con un bel destro a girare. Al 21’ Stefanini si supera su Tornesi, dopo un brutto pallone perso da Bernardi al limite dell’area, mentre al 37’ altro miracolo di Stefanini sulla punizione di Fanelli, con il volo dell’estremo difensore rossoblu a strozzare in gola la gioia del gol al centrocampista. Proprio nel finale di tempo si registra l’occasione clamorosa per Martelletta servito da Reali, ma la sua conclusione risulta facile preda della retroguardia terracinese.

Nella ripresa il Terracina entra in campo con un piglio decisamente diverso e in 10’, tra il 4’ e il 14’ ribalta il risultato con due reti di Tornesi: il pareggio arriva dopo il colpo di testa di Carocci miracolosamente intercettato da Stefanini, che però non può nulla sul tap-in di Tornesi. Un minuto prima del gol del vantaggio Tornesi se ne divora uno gigantesco, ma al 14’, sull’invito di Russo, non può fallire e batte per la seconda volta Stefanini. Pernarella prova a rimettere i partita i suoi con i cambi, ma è proprio un cambio del Terracina che sortisce l’effetto migliore. Al 36’, infatti, c’è gloria anche per il neo entrato Russo, che scatta sul filo del fuorigioco, arriva davanti a Stefanini e lo salta con un pallonetto che regala il 3-1 ai suoi.