Tris a Roccasecca: tre punti salvezza per l’Unipomezia

La squadra di Punzi si impone 3-0 con Ugolini, Lupi e Cerro e conquista tre punti pesanti in chiave salvezza

ROCCASECCA – UNIPOMEZIA 0-3

ROCCASECCA Teoli, Ricci, Romanelli, Cataldi, Protano, Pescosolido, Caprarola (19’st Anella), Antonini (30’st Zonfrilli), Di Roberto, Lombardi D. (42’st Lombardi D.), Grossi PANCHINA Cambone, Tagliaferri, Protano, Viola ALLENATORE Adinolfi

UNIPOMEZIA Santi, De Santis, D’Ausilio, Ugolini, Casciotti (36’st Carnevalli), Cappabianca, D’Antimi, Morici, Morelli, Valle (35’st Sargolini), Lupi (30’st Cerro) PANCHINA Scalibastri, Di Pietro, Lalli, Castro ALLENATORE Punzi

MARCATORI Ugolini 21’st, Lupi 29’st, Cerro 33’st

ARBITRO Forconi di Roma 2

ASSISTENTI Bianchini di Frosinone, Apolito di Roma 2

NOTE Ammoniti Lupi

L’Unipomezia cala il tris in casa del Roccasecca e conquista tre punti pesanti per la corsa alla salvezza. Un match ben gestito dai rossoblu, che hanno trovato nella ripresa le reti decisive, dopo aver mancato più di un’occasione nel primo tempo. Già al 9’ l’Unipomezia trova il gol con Ugolini, bravo a deviare di testa un cross di D’Antimi, ma la rete viene annullata per fuorigioco del giocatore pometino. La spinta del team di Punzi non diminuisce e sono D’Antimi e Lupi a rendersi pericolosi nel giro di pochi minuti. Al 21’ De Santis scambia con D’Antimi e serve Lupi, che manda alto. L’ultima azione del primo tempo è sempre per gli ospiti: al 44’ assist di Lupi per D’Antimi, che sottoporta non inquadra lo specchio.

Nella ripresa il copione del match non cambia. Al 4’ ancora una rete annullata all’Unipomezia: palla di Lupi per Morelli, in offside, che insacca alle spalle di Teoli. Passano una manciata di minuti ed è Teoli a salvarsi alla grande su Morelli, mentre al 13’ è ancora Morelli ad andare ad un soffio dal vantaggio. La rete è ormai nell’aria e arriva al 21’: palla messa in mezzo da Valle, sponda di Morelli ed incornata vincente di Ugolini. Il vantaggio pometino spacca definitivamente in due la gara. Al 29’ arriva il raddoppio con Lupi che è lesto a ribadire in rete una respinta di Teoli su conclusione di Morelli. Gara ormai in ghiaccio e messa al sicuro al 32’ da Cerro, appena entrato in campo, che trova la traiettoria vincente sul secondo palo, dopo un bel passaggio di D’Antimi. L’Unipomezia porta a casa una vittoria fondamentale in vista delle ultime tre giornate di campionato. Una classifica che si fa sempre più corta e già domenica il team di Punzi dovrà trovare continuità nello scontro salvezza contro l’itri. Un match che metterà in palio punti che valgono doppio.