Kouan all’ultimo respiro

La Vigor vince all’ultimo respiro. L’ Accademia seconda manda nei Regionali l’Atletico San Basilio ed insegue. NTTT terzo posto matematico.

Avere un giocatore che risolve le partite nei momenti difficili non è da tutti. Se sei Campione d’Italia sei chiamato a dare il doppio di quello che potrebbe offrire una normale squadra di alta classifica. Sabato la gara l’ha vinta Christian Kouan, impalpabile sino al momento del goal ma estremamente vitale per la conta finale. Non è un caso che nei momenti topici il della stagione il giocatore ivoriano ha fatto la differenza. Non è un caso che sia il capocannoniere della squadra con 16 centri in una sorta di cooperativa del goal con 81 centri. Contro la NTTT tre goal e rimonta, contro il Certosa il sigillo che fa sorridere meno amaramente il tecnico Bellinati. Nessuno può rendersi soddisfatto di una prestazione giocata sottotono contro un Certosa ordinato, a tratti estremamente chiuso in difesa tanto da ricordare il buon Nereo Rocco ma con la voglia di strappare legittimamente un punto utile pur non avendo più nulla da chiedere a questo campionato. I ragazzi di Ranalli ci riescono per 89’ poi Kouan, supportato da un’apertura di Zady, mette dentro per una vittoria che ha il doppio sapore dolce del primato. Nel tardo pomeriggio l’Accademia regola con un risultato all’inglese l’Atletico San Basilio. Gara mai messa in discussione, aperta da una magia di Antenucci che segna direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa Retrosi mette fa bis. Per l’Atletico San Basilio l’amarezza della retrocessione nei Regionali a meno di un anno dal rilevamento del titolo dell’Atletico Fidene. La squadra di Luniddi a tratti ha offerto prove importanti, con un gioco apprezzabile ma si pagano i troppi errori fatti, i troppi punti gettati al vento con rimonte subite assurde a risultato pressoché acquisito che hanno indirizzato la squadra verso un binario senza luce. Auguri di pronto rientro. In chiave terzo posto è matematica la partecipazione alle finali della NTTT. Il tecnico Guida porta a compimento l’obiettivo preposto prima della sosta natalizia, con un incontro a quattr’occhi con tutti i suoi ragazzi per motivare un ambiente deluso e lo fa battendo il Settebagni a domicilio con un secco 1-4 che non ammette repliche. 34 punti conquistati dalla sconfitta contro il Ladispoli (7 Gennaio). Stop solo contro la Vigor Perconti (sconfitta per 3-2) e Accademia (pareggio per 1-1), praticamente le prime due della classe. Sugli scudi ancora una volta Granillo autore di una doppietta che consente al giocatore di raggiungere i 24 centri stagionali. In ottica quarto posto l’Urbetevere solca altre tre lunghezze nei confronti della Pro Calcio Tor Sapienza, che diventano complessivamente 5 a due giornate dal termine. La compagine di Calabria batte sonoramente per 4-0 l’Atletico Acilia in caduta libera che rischia davvero tanto in questo finale di stagione. L’impresa di giornata la compie il Montespaccato che si impone in casa del Ladispoli per 2-0. Conti alla mano, delle tre in lotta per i play-out, è quella che ha i prossimi incontri più “abbordabili” contro Boreale e A. San Basilio che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Per il momento i conti sono stati fatti bene, in virtù del fatto che la squadra di Morigi mantiene sempre due lunghezze di vantaggio dall’Atletico Acilia attuale quart’ultimo che affronterà il Ladispoli nel prossimo turno e tre punti sul Montefiascone, terz’ultima, vincente contro l’SFF Atletico per 3-1 in una gara messa al sicuro già nel primo quarto d’ora, che avrà il difficile test contro l’Accademia Calcio Roma. I tre punti di Ladispoli pesano davvero come piombo sul discorso salvezza e potrebbero davvero fare la differenza. Chiude la giornata il 7-0 della Boreale al Fiano Romano. Sheric è un elemento da tenere sott’occhio, per lui una tripletta. Risale nella classifica marcatori Centrella (21 reti).

Mirko Cervelli