Lepanto – CreCas Città di Palombara 1-0

Al Lepanto basta una magia di Capolei in avvio di ripresa per portare a casa i tre punti contro il CreCas, che tiene le redini del gioco tutto il primo tempo senza andare a segno.

A confezionare le maggiori occasioni sono proprio i ragazzi di Corsi. A provare nell’immediato è Dovidio dalla distanza, con D’Agapiti che non trattiene il pallone mandando in corner. Al 7’ Copponi lascia partire il tiro e l’estremo difensore avversario blocca in due tempi riuscendo ad evitare il tap-in di Gallaccio, in agguato.

Al 39’ Dovidio batte una punizione dai 22 m e con il mancino spedisce non lontano dall’incrocio dei pali.

Un Lepanto assente nella prima frazione di gara si fa vivo al 4’ del secondo tempo, quando Capolei tira da fuori dal cilindro il colpo che non lascia scampo al giovane Vicolini, oggi sostituto di De Angelis, fuori per un problema fisico. Al 19’ i locali possono raddoppiare con Petrangeli servito da Maiolini, ma la sua posizione è irregolare.

Occasione del pareggio per gli ospiti al 43’: Cupelli entra in area e crossa per la testa di Gallaccio, al quale D’Agapiti dice di no alzando la sfera oltre la traversa e salvando il risultato.

LEPANTO D’Agapiti, Magi, Dei Giudici, Verdini, Maiolini, Amico, Davato, Panella Ruggero, Spaziani (30’ st De Gennaro), Capolei, Petrangeli PANCHINA Brugnettini, Kalaj, Savella, Moretti, Troiani, Vartolo ALLENATORE Leone

CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA Vicolini, Cupelli, Dovidio, Hrustic, Passiatore, Palmieri, Uccellini (1’ st Mortaroli), Copponi (29’ st Collacchi), Gallaccio, Palomba (24’ st Petroccia), Panella Francesco PANCHINA De Angelis, Silvestri, Rulli, Lupi ALLENATORE Corsi

ARBITRO Palmieri di Roma 1

ASSISTENTI Rastelli di Ostia Lido e Gookooluk di Civitavecchia

MARCATORI Capolei 4’ st (L)

NOTE Allontanato al 12’ st Leone (allenatore Lepanto) per proteste. Ammoniti Dei Giudici, Verdini, Maiolini, Passiatore, Panella. Ang. 3 – 5. Rec. 1’ pt, 4’ st.