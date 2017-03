Accademia: una “dea” per le finali.Turno senza sussulti

Il turno infrasettimanale passa senza grosse sorprese mantenendo a grandi linee i pronostici della vigilia. In vetta l’unica novità extra calcistica riguarda l’affiliazione dell’Accademia Calcio Roma all’Atalanta Bergamasca, una sinergia fortemente voluta dal Direttore Generale dei romani Attilio Ortenzi e il responsabile scouting dell’Atalanta, Luca Silvani. Basi solide e programmazione comune per far emergere i talenti più promettenti in una zona fortemente popolata e ricca di risorse, con il supporto di una squadra professionistica che da sempre è un fiore all’occhiello per il lavoro con e sui i giovani.

Sul campo la compagine di Grande, dopo un tempo in equilibrio contro la tranquilla Boreale, mette la freccia nella ripresa con Morini e De Marco.

Risponde la capolista Vigor Perconti con lo stesso risultato dell’Accademia nei confronti di un Settebagni al sicuro. Le reti portano il nome di Fratini e di Taormina su rigore.

La Nuova Tor Teste consolida la terza posizione passeggiando per 6-0 su un Atletico Acilia in caduta libera, che rischia fortemente se non inverte un trend negativo che perdura da metà Gennaio. Ad oggi è la squadra più fragile in tutti i settori delle tre in lizza per la salvezza. Le reti portano di Amirante, Sperandio, doppietta di Pompili, Granillo (sempre più capocannoniere con 21 centri) e Greco.

In quarta posizione utile alla partecipazione al Torneo Tortora si assesta l’Urbetevere che sta facendo un campionato davvero lineare e pulito andando a vincere a Montespaccato con il guizzo del solito Cuscianna in apertura di tempo.

Tre punti pesanti come un macigno che solcano la distanza di due lunghezza dalla Pro Calcio Tor Sapienza, attuale quinta che ha vinto contro il Montefiascone in una stagione a corrente alternata.

L’SFF Atletico mette una pietra importante sul discorso salvezza battendo e condannando anche se non matematicamente l’Atletico San Basilio ad una retrocessione ufficiale che potrebbe avvenire Sabato prossimo. Il risultato finale è un 3-0 che mette in risalto la splendida stagione di Raschiatore.

Certosa e Civitavecchia danno vita ad una sfida senza obiettivi in palio. Termina con il successo dei padroni di casa per 3-1.

Risale il Ladispoli, dopo la penalizzazione di un punto inflitta dal Giudice Sportivo nella giornata di Lunedì, battendo il Fiano Romano a domicilio con la doppietta di Zucchi e Mancini.

Mirko Cervelli

Foto Sportinoro