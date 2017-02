Il settore delle scommesse sportive nella stagione 2016-2017

Le scommesse sportive hanno rappresentato per il settore del gioco una nuova boccata d’aria, dopo anni che sono stati davvero molto redditizi per quanto riguarda il gioco online. Esauritosi l’entusiasmo che ha interessato il settore del poker sportivo, in Italia c’è stato un grande ritorno su quello che è l’argomento più seguito in ottica di gioco e di sport: il calcio. In particolare in seguito al mondiale in Brasile, del 2014, l’attenzione è diventata sempre maggiore per quanto riguarda il campionato di calcio di serie A.

Malgrado in questi ultimi anni si sta stabilita una gerarchia ai vertici che non avveniva da lungo tempo, il settore del betting pare non aver avuto nessuna battuta d’arresto. Il motivo è piuttosto evidente. Non si gioca esclusivamente su chi vincerà il campionato. Le scommesse riguardano e interessano ogni partite e ogni possibile piazzamento. Questa stagione, ad esempio, ha già regalato alcune sorprese e qualche conferma. Da una parte abbiamo la Juventus sempre più lanciata e quotata per la vittoria del suo ennesimo scudetto. Detto questo, altre realtà del nostro campionato si vanno via via consolidando. Dopo un inizio incolore e sottotono, il Napoli di Maurizio Sarri è diventata la squadra più quotata per poter insidiare Juventus e Roma. Non solo il Napoli, visto che anche la Lazio di Inzaghi non demorde. Convincono di meno altre realtà come Milan e Inter, sempre più in crisi di identità e di risultati. Il campionato tuttavia è ancora molto lungo e ricco di partite importanti da seguire e su cui scommettere in ottica di quote e di pronostici sportivi. Ed è per questo che sulla pagina Facebook di 888sport abbiamo la nostra occasione per seguire tutte le gare di campionato di serie A e di B. Una stagione sportiva che è ancora molto lunga e che darà spazio anche ad altri importanti tornei come Champions League, Europa League e Coppa Italia. Mai come in questa stagione una lunga sequenza di incontri e gare si sta susseguendo nei principali calendari sportivi e tra i siti dedicati alle scommesse.

Grande attenzione e rilievo quindi, per il campionato di serie A, e una certa curiosità anche per quello di B, con gare sempre più combattute e risultati sempre molto interessanti da seguire e su cui puntare. Le quote che vengono date nel corso della settimana vengono poi confermate dai dati di sabato e domenica. Un numero sempre maggiore di utenti che gioca le proprie scommesse online, per avere la possibilità di seguire gli eventi e le gare direttamente live, mentre avvengono. La possibilità di scommettere live è senza dubbio uno dei motivi che rendono il settore del betting così tanto seguito e apprezzato dagli utenti che lo utilizzano abitualmente. Il campionato di serie A è così giunto al suo 25esimo turno e con esso l’attenzione ora è tutta concentrata su quelle che sono le gare più importanti in programma e in cartellone. A parte qualche piccola pausa per dare spazio alla Nazionale di Ventura di giocare le gare di qualificazione ai Mondiali 2018 che si disputeranno in Russia.