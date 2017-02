Fa tutto Kouan: NTTT al tappeto. L’Accademia insegue

Si potrebbe parlare in eterno delle sfide tra NTTT e Vigor Perconti. Se ne potrebbe parlare a iosa, partendo dalle categorie giovanili per sfociare sino alle finali che negli anni si sono succedute insieme all’altra sorella, il Tor di Quinto, inserita nel girone “B”. Un impatto sociale uguale, quello tra Vigor e NTTT, in uno rettangolo di Roma che parte dalla Prenistina sino fuori, raggruppando tante realtà della zona attaccate l’un l’altra in linea d’aria in un contesto popoloso che offere diverse soluzioni di scelta. Il risultato odierno, restringendo il climax, è stato S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E. La gara del ” Candiani” ha riservato emozioni non adatte ai deboli di cuore e questo, per fortuna, è di buon auspicio nei confronti di una categoria che inevitabilmente inizia a tirare le somme in ottica delle prossime finali. Rasi in apertura di gara porta avanti i ragazzi di Guida, un atteggiamento che si ripeterà nella ripresa con il sigillo di Pompili. Il gioco sembrano fatti ma Kouan, espressione della Vigor odierna, dopo la punizione di sabato scorso davvero pregevole, mette dentro il primo dei tre goal che manda in Paradiso la Vigor e all’inferno la NTTT. In chiusura di tempo, con la NTTT sulle gambe, Kouan prima mette in parità le sorti della gara e poi la vince da solo, all’ultimo secondo per il 2-3 finale. Emozioni a raffica. Settebagni ed Accademia, rappresentano negli Elite un altro spicchio di Roma importante. I ragazzi di Angelo Grande ci mettono poco ad incanalare la gara dalla loro parte, una costante comune che miete ovunque con un gioco fluido finalizzato nel migliore dei modi. Guida apre le danze alla mezz’ora con un calcio di rigore, poi è Borrelli a mettere in ghiaccio al 40′ una gara che nella ripresa vede anche i sigilli di Romani e De Marco per lo 0-4 finale. L’Urbetevere in maniera silenziosa, ogni settimana offre prestazioni di livello improntate nella continuità. Lorenzo Calabria ha centrato l’obiettivo di iniziò stagione con dei risultati ottenuti giornata dopo giornata e per una nel promossa non è poco. Fa fuori il Civitavecchia, almeno per il momento in ottica terzo posto, con una rete di Anastasio. Sale la Boreale che consacra il capocannoniere Centrella con una rete pesante che va ad aggiungersi alla tripletta di Sheric a chiudere le ultime speranze dell’Atletico San Basilio. Grande girone di ritorno del Ladispoli. Quattro reti al Montefiascone che ha giocato con tutti “99”, grazie ai sigilli di Ricci ( doppietta ), Pagliuce e Pagliuso. Tre punti di platino per il Montespaccato di Morigi che in casa batte di misura una Pro Calcio Tor Sapienza assestandosi a pari merito con il Montefiascone. Vince anche il SFF Atletico dopo un periodo negativo, battendo sonoramente il fanalino di coda Fiano Romano. Il Certosa batte L’ Atletico Acilia con una quaterna che riporta un minimo di equilibrio ricercato in tutta la stagione.

Mirko Cervelli

Foto Paolo Lori / Gazzetta Regionale