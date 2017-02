“Le ultime prestazioni e la bella vittoria ottenuta domenica fanno capire che questa squadra è viva e lotterà fino alla fine per portare a casa un risultato importante”. Non alza affatto bandiera bianca Renato Gori, vicepresidente del Calcio Sezze, che interviene dopo la bella affermazione casalinga contro il Tecchiena e alla vigilia di quattro giorni, tra domenica prossima e mercoledì, che potrebbero cambiare le sorti di una stagione fatta di alti e bassi.

“Quella di domenica è una vittoria importantissima soprattutto in chiave psicologica per i ragazzi e per tutto l’ambiente. In campo ho visto una squadra che finalmente ha combattuto e sono sicuro che i ragazzi avranno capito la lezione delle partite precedenti. In vista della Coppa Italia non ci sarà bisogno di caricarli ulteriormente, sanno che la prossima sarà una settimana decisiva”. Una stagione complicata, ma che in qualche modo si può recuperare. Gori non si nasconde: “Le prospettive della società non erano queste, ma quando succedono queste cose la colpa è di tutti. Come società non abbiamo fatto mancare nulla, prendendo anche decisioni importanti, ma nemmeno i ragazzi hanno responsabilità e le colpe vanno divise”. Tra i contro della stagione anche alcune discutibili situazioni con i direttori di gara: “La situazione di alcune delle direzioni arbitrali – conferma il vicepresidente del Calcio Sezze – chiaramente ci stanno penalizzando. A Castelforte ci hanno dato contro un rigore inesistente, a Cassino non ne hanno assegnato uno clamoroso a noi. Anche in Coppa abbiamo pagato una scarsa prestazione dell’arbitro, che ha fatto diventare una battaglia una gara tra giocatori che si conoscono benissimo e si rispettano dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Non era necessario arrivare a quel punto – prosegue Renato Gori – però dal canto nostro invito i ragazzi a restare calmi e non cadere nei tranelli. Ora ci aspettano due gare importanti. A Terracina per accorciare il divario che ci divide dalle prime della classe e continuare a mantenere intatta la speranza di chiudere bene il torneo, contro una squadra attrezzata. Mentre a Norma sarà una gara da dentro o fuori, anche se la situazione generale e quanto visto nella gara di andata ci deve rendere consapevoli che se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa la qualificazione”.