Bellinati non è soddisfatto. Tor Tre Teste questo è il binario giusto. Settebagni e Ladispoli corsari.

C’è lotta per solo per la terza piazza. In vetta non cambia nulla: Vigor ( 47 punti) prima e Accademia ( 45) seconda. Qualcosa, però, sembra non andare a genio al tecnico della capolista Bellinati, incontrato prima della sfida contro l’Atletico Acilia ( 24), che tuona così: ” il nostro cammino, sino ad oggi, è stato mediocre” parole dette in un momento di forte concentrazione che può avere del paradossale ma che può essere chiave di diverse interpretazioni soprattutto in ottica futura. L’Accademia – continua il tecnico- rispetto alla Vigor gioca meglio e poche squadre faranno punti contro la compagine di Grande. In una giornata che ha regalato la magia di Kouan ( doppietta e undicesimo sigillo in campionato ) con una splendida punizione a sgretolare un Atletico Acilia mai sceso in campo, le parole del tecnico hanno il significato di un grosso macigno tolto oppure lanciato, chissà! I numeri alla mano, però, danno ragione alla compagine cara a Maurizio Perconti. Sul campo termina 4-0 con le altre due reti siglate da Taormina. Risponde l’Accademia con una cinquina al SFF Atletico ( 18). Un “copia incolla” del primo tempo visto la scorsa settimana nella gara contro il Tor Sapienza. A segno: Guida, Romani, Boccia e la doppietta del solito De Marco. In ottica terzo posto la Tor Tre Teste ( 38) sembra avere trovato quel passo giusto chiamato continuità. Granillo sigla la seconda rete che consente la certezza della vittoria contro il Civitavecchia ( 34) e il sedicesimo sigillo personale in campionato in coabitazione con Centrella, altro capocannoniere. Dopo la sconfitta ad inizio anno contro il Ladispoli, le successive quattro partite hanno portato altrettante vittorie. Nel limbo si rialza la Pro Calcio Tor Sapienza ( 35), a -3 dalla squadra di Guida che batte in maniera agevola il Fiano Romano ( 3) per 6-1. Il Montefiascone ( 14) muove a piccoli passi la propria classifica conquistando un punto ottimo, visti gli esiti delle altre concorrenti per la salvezza, contro l’Urbetevere ( 34) di Lorenzo Calabria. Un botta e risposta avvenuto nella parte iniziale del primo tempo. Il Settebagni ( 33) vince in rimonta una gara vibrante contro una Boreale ( 27) che fallisce anche un calcio di rigore con Centrella. I ragazzi di Massimi vanno prima in svantaggio poi ribaltano il risultato nel secondo tempo grazie al solito Ragaglini autore di una bella doppietta. Il Certosa ( 28) mette un bel mattoncino in chiave salvezza diretta battendo con una quaterna un malcapitato Montespaccato ( 11). Dopo il momentaneo vantaggio di Colapietro, i ragazzi di Ranalli capovolgono la partita nel giro di trenta minuti. Chiude la bella vittoria del Ladispoli (28) in quel di San Basilio contro l’Atletico ( 9). I ragazzi di Sale hanno messo in rete l’unica palla rete a disposizione dopo un forcing locale culminato con due traverse colpite che ha demoralizzato i ragazzi di Borghi. Nel secondo tempo le due reti ospiti in contropiede che chiudono la gara.

Mirko Cervelli