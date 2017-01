Suio Terme Castelforte-Calcio Sezze 2-2

Pareggio importante per il Calcio Sezze, su un campo difficile e al cospetto di una formazione ostica. Un punto che muove la classifica per la compagine rossoblu, che in un momento del match pensava addirittura di potersi portare a casa il bottino pieno. In avvio Pernarella deve fare i conti con le assenze per squalifica di capitan Di Trapano e Coia, dell’infortunato Miccinilli e di Stefanini, a letto con la febbre. In mezzo al campo fiducia a Lucarini, che con Martelletta forma la diga davanti alla difesa, mentre davanti si sperimenta il terzetto formato da Pellerani e Bernardi a supporto di Ferrara. Partenza sprint dei padroni di casa, che dopo appena 2’ passano in vantaggio con Petrillo, che parte sul filo del fuorigioco e batte Ciarmatore con un velenoso pallonetto. Al 6′ Sezze vicina al pari con Ferrara, che di esterno destro colpisce la traversa. La risposta dei padroni di casa arriva al 12’, con Ciarmatore che vola sulla punizione di Martino, mentre al 14’ si pareggia il conto dei legni con il palo di Gagliardi. Al 25’ annullata una rete a Petrillo sugli sviluppi di un corner, mentre i restanti minuti del primo tempo scivolano via senza sussulti. Nella ripresa la gara cambia volto, con Sezze concentrato e attento che al 4’ trova la rete del pareggio con Ferrara, che riceve da Martelletta e di sinistro batte Giordano. Sulle ali dell’entusiasmo Sezze di rende pericoloso anche al 6’, ma stavolta l’estremo difensore ospite fa buona guardia su Bernardi. La gara si infiamma all’8’, con una mischia che costa cara a Pellerani e a Franco, entrambi espulsi. Al 15’ altro miracolo di Ciarmatore su Cenerelli tutto solo in piena area, ma al 20’ Sezze passa in vantaggio ancora con Ferrara, che inganna Giordani che cincischia con il pallone e deposita in rete la sfera di vantaggio. Al 22’ e al 26’ Ciarmatore si supera prima su Petrillo, poi sulla punizione di Mastroianni. Al 27’ Rogato stende Veglia in area e il direttore di gara assegna il rigore che Mastroianni realizza.

Fino al triplice fischio succede poco e alla fine Sezze torna a casa con un punto prezioso in attesa dell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia prevista per mercoledì al “Tasciotti” contro il Sermoneta.

SUIO: Giordano, D’Alessandro, Franco, Mastroianni, Scipione, Fusciello, Petrillo, Gagliardi (33’ st Paduano), Cenerelli, Martino, Veglia (38’ st Battista). A disp.: Casagrande, Saltarelli, Somma, Mignano, Papa. All.: Pernice

SEZZE: Ciarmatore F., Damiani, De Santis, Martelletta, Di Girolamo, Rogato, Rosella, Lucarini (12’ st Cece), Ferrara, Pellerani, Bernardi. A disp.: Giordani, Ceci, Di Giorgi, Ciarmatore A., Malandruccolo, Reali. All.: Pernarella

ARBITRO: Mattacola di Frosinone

Assistenti: Ventre di Cassino e Manganiello di Aprilia

MARCATORI: 2’ pt Petrillo, 4’ st e 20’ st Ferrara, 28’ st Mastroianni (rigore)

NOTE: Espulsi: 8’ st Pellerani e Franco per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Di Girolamo, Cenerelli, Gagliardi, Damiani, Rogato, Bernardi, Paduano, Recupero: pt: 0’, st: 4’.