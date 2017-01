L’Accademia di forza, la Vigor di misura. Dietro c’è Granillo capocannoniere.

All’Accademia bastano 34 minuti per mettere al sicuro la gara contro la Pro Calcio Tor Sapienza. La Vigor risponde battendo di misura il Montespaccato. Nuova Tor Testa ottima terza con Granillo capocannoniere del girone insieme a Centrella. Cinquina del Ladispoli.

Bastano 34 minuti per vedere quattro reti ed una gara chiusa. Accademia ( 42 punti ) e Pro Calcio Tor Sapienza ( 32) si potrebbe raccontare così. Padroni di casa devastanti, con un rigore fallito e ospiti rinunciatari. La doppietta di Borrelli, Guida e De Marco fanno gioire Angelo Grande. In testa, la Vigor ( 44 ), passa a fatica sul campo del Montespaccato ( 11) grazie ad un’autorete di Tocci e al sigillo di Remia. Per i Campioni d’Italia un piccolo calo rispetto alle ultime uscite, frutto di una rincorsa pazzesca con l’ultima sconfitta datata quasi un girone fa. Al terzo posto sale la NTTT ( 35) di Guida che rifila una cinquina al Montefiascone ( 13 ) grazie alla tripletta di Granillo che diventa così capocannoniere insieme a Centrella, Tataranno e Rasi. Una gara messa in ghiaccio già nel primo tempo. La prossima sfida è uno scontro diretto contro il Civitavecchia ( 34 ) quarta. Proprio i tirrenici vincono di misura al fortino di Acilia contro l’Atletico ( 24) con la solita rete di Consorti. Partita dura, maschia. Mantiene il ritmo l’Urbetevere ( 33) di Calabria che vince nel posticipo contro l’Atletico San Basilio ( 9 ) in una gara che non ha messo in mostra il divario tecnico delle due squadre. Per gli ospiti la soddisfazione per l’ottavo sigillo di Di Rito su 24 reti fatte. Seconda vittoria consecutiva per il Settebagni ( 30 ) che batte l’SFF Atletico ( 18). La doppietta di Britelli e la rete di Cameo mettono in ghiaccio il risultato nonostante il solito goal di Raschiatore ed una traversa colpita sul 2-1. Risale il Certosa ( 25) che prende tre punti facili contro il Fiano Romano ( 3 ) con le reti di Colagrossi e la doppietta di Pratillo. Dopo lo scivolone interno della scorsa settimana risale il Ladispoli ( 25) di Sale. A cadere sotto i colpi dei tirrenici la Boreale ( 27 ) di Radi. I sigilli portano il nome di Garbati, De Santis, Peluso e Pagliuca.