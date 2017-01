Crecas-Ladispoli 1-2: Toscano fallisce un rigore

Il big match tra CreCas Città di Palombara e Ladispoli non ha deluso le aspettative: grandi le squadre in campo e grande lo spettacolo a cui si è assistito. La squadra di Centioni, dopo gli ultimi risultati negativi, mostra cattiveria, cuore e bel gioco, ma il calcio è strano e, alla fine, gioiscono i ragazzi di Bosco.

L’avvio di gara non è dei più semplici per i sabini, perché al 6’ Bertino approfitta di un errore di Copponi e lancia Toscano, che in area subisce il fallo da parte di Dovidio: il direttore dei gara non ha dubbi e assegna il penalty agli ospiti. A presentarsi sul dischetto è Toscano, a cui De Angelis dice di no mantenendo intatto lo 0 a 0. Tuttavia, al 9’ Tollardo vede Marvelli a destra e lo serve, il capitano ospite calcia dal fondo e infila all’angolino basso per il vantaggio.

La reazione dei locali è immediata. Al 13’ Pascu riceve da Panella e lascia partire la botta da fuori area, che esce di poco. 5’ dopo il traversone di Dovidio raggiunge Panella spostato sulla destra, il cui tiro-cross costringe Travaglini a salvare la porta in tuffo.

Buona la trama di gioco dei padroni di casa al 33’, quando Palmieri recupera per Gallaccio, che fa sponda per Panella, il quale tenta una staffilata, di poco oltre la traversa. 1’ dopo ci prova Copponi, con Travaglini che blocca in due tempi.

Dopo aver creato tanto, i sabini giungono al pareggio al 40’: Palmieri lancia in profondità Mortaroli, che aggancia la sfera e con un colpo al volo non lascia scampo all’estremo difensore avversario piazzando la sfera alle sue spalle.

La ripresa è praticamente tutta di marca locale, con i tirrenici attendisti come nella prima frazione di gara.

All’11’ sono vibranti le proteste rossoblù, perché Hrustic entra in area lasciando per strada Mastrodonato, che lo atterra: questa volta per il fischietto di Bari è tutto regolare.

1’ dopo Mortaroli crossa dalla destra verso il centro dell’area, dove incorna Pascu, che non centra la porta.

Il Ladispoli, al 16’, rimane in dieci per l’espulsione di De Fato, che rimedia il secondo giallo.

Al 19’ Panella percorre tutta la corsia di destra superando Mastrodonato e Lupo e, arrivato sul fondo, mette al centro per Pascu, anticipato da Travaglini in uscita.

3’ più tardi, il velo di Panella sul passaggio di Mortaroli permette a Gallaccio di involarsi e servire l’assist per il solitario Pascu, che tenta la botta prendendo male la mira e sprecando clamorosamente.

Al 29’, sugli sviluppi di un corner, Panella tira verso la porta e Salvato con il piedone allontana in angolo. Dalla bandierina, Mortaroli crossa sul secondo palo per Dovidio, il cui colpo di testa lambisce la traversa.

Troppe le occasioni perse dai padroni di casa, che vengono puniti nel finale dall’unico guizzo di marca ospite. Al 44’ il neoentrato Rocchi parte in velocità, entra in area e calcia con potenza, De Angelis respinge, ma, in tap-in, Mancini la butta dentro per il definitivo 1 a 2.

CRECAS CITTÀ DI PALOMBARA – LADISPOLI 1 – 2

Marcatori: Marvelli 9’ pt (L), Mortaroli 40’ pt (C), Mancini 44’ st (L)

Crecas Città di Palombara: De Angelis, Cupelli, Mortaroli, Palmieri, Dovidio, Rulli, Hrustic (25’ st Lupi), Copponi (8’ st Palomba), Gallaccio, Panella (41’ st Puca), Pascu PANCHINA Lucarelli, Suladze, Collacchi, Massardi Allenatore: Centioni

Ladispoli: Travaglini, Salvato, Mastrodonato (24’ st Soccorsi), Tollardo (35’ st Mancini), Lupo, Di Gioacchino Luca, Marvelli (41’ st Rocchi), De Fato, Bertino, La Rosa, Toscano PANCHINA Agostini, Di Gioacchino Luca, Di Gioacchino Angelo, Morasca ALLENATORE Bosco

Arbitro Vogliacco di Bari

Assistenti Caprari di Roma 1 e Tasciotti di Latina

Note Rigore fallito da Toscano (L) al 7’ pt. Espulso al 16’ st De Fato (L) per doppia ammonizione. Ammoniti Dovidio, Hrustic, Palomba, Lupi, Lupo. Ang. 2 – 2. Rec. 1’ pt, 5’ st.