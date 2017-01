Weekend molto positivo per i colori gialloblu. Nell’ultimo turno di campionato infatti si sono registrate delle bellissime vittorie, come quella ottenuta all’Eschilo dall’undici 2003 di Valerio Cicchetti, i quali sono riusciti a ottenere tre punti molto importanti in ottica classifica battendo la Lupa Roma con il risultato di 3-1: la doppietta di Del Monaco e il sigillo di Colace hanno mandato un chiaro segnale alla Lazio, anch’essa in prima posizione.

Sorride anche la compagine di Barba: i 2002 non fanno sconti al Racing Club e con Battistelli e Marras si prendono l’intera posta in palio, conservando saldamente la prima posizione solitaria in graduatoria. Successo con goleada per gli Allievi Fascia B Elite allenati da Onorati: a via della Pisana i gialloblu hanno surclassato l’Anzio per 12-0: poker personale di Meghini, triplette per Varie e Mariani e centri di Mercuri e Orsini: primo posto in ghiaccio.

Passiamo ora agli Allievi Elite di Ripa: i 2000 si sono presentati al Centro Vigor con ottima convinzione, si sono portati anche in vantaggio (numerico e di risultato, grazie al centro di Capparella), ma sono stati beffati nella seconda frazione dai blaugrana, i quali hanno trovato il pari del definitivo 1-1.

Passi falsi, infine, per Juniores e Prima Categoria, a secco di vittorie nei rispettivi match con Ladispoli e Santa Marinella.

Di seguito i risultati del weekend.

PRIMA CATEGORIA Urbetevere – S. Marinella 1- 3 (Policano)

JUNIORES ELITE Urbetevere – Ladispoli 0 -1

ALLIEVI ELITE Vigor Perconti – Urbetevere 1-1 (Capparella)

ALLIEVI FB ELITE Urbetevere – Anzio 12-0 (Menghini 4, Mercuri, Mariani 3, Vari 3, Orsini)

GIOVANISSIMI ELITE Urbetevere – Racing Club 2-0 (Battistelli, Marras)

GIOVANISSIMI FB ELITE Lupa Roma – Urbetevere 1 – 3 (Colace, Del Monaco 2)