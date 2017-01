Contro un Podgora in formazione largamente rimaneggiata, il Sermoneta M. Lepini si conferma una squadra solida e si aggiudica il derby.

Podgora Calcio 1950 – Sermoneta M. Lepini 0-2

Podgora Calcio 1950: Viscusi Matteo, Costantini, Incocciati, Caucci Molara (16’ st Schiavon Danny), Mastrogiovanni, Schiavon Mattia, Tammaro, Iosca, Di Vito (40’ pt Mazzella), Fratangeli, Di Rubbo (34’ st Martone). A disp: Roma, Palmigiani, Rogato. All. Pinti.

Sermoneta M. Lepini: Minutelli, Gasbarra, Toto, De Santis, Formato, Celli, Peressini, Cosimi, Ciccarelli (35’ st Torri), Aquilani (30’ st Trapani), Valente (1’ st Pisano). A disp. Pintore, Caputi, Onorato, Micolani. All. Gesmundo.

Arbitro: Castagnli di Reggio Emila, 1° Ass. Giudice di Frosinone 2, 2° Ass. La Gorga di Aprilia.

Marcatori: 3’ st Peressini, 45’ st Cosimi.

Ammoniti: Caucci Molara, Minutelli, Aquilani.

Angoli: 1 – 4 Recupero: 2’ – 3’

Note: al 20’ st Viscusi Matteo para un calcio di rigore a Aquilani.

Nella gelida prima giornata di ritorno al “Bongiorno” di Borgo Podgora si è giocato il derby tra il Podgora Calcio 1950 e il Sermoneta Monti Lepini. Pinti ancora alle prese con la lista degli infortunati oltre a fare a meno di Porcelli, Ben Hadda e Viscusi Cristian, ha a mezzo servizio Di Vito e Schiavon Danny e schiera un 4-2-3-1 mentre Gesmundo risponde con il 4-3-3. Gli ospiti partono bene e dettano i ritmi di gioco con un buon fraseggio, mentre i locali aspettano e cercano di sfruttare le ripartenze. Dopo sei minuti di gioco il Sermoneta va vicino al gol con Aquilani che dal limite dell’area scheggia il palo alla sinistra di Viscusi. La gara stagna a centrocampo e per vedere un’altra azione da gol bisogna aspettare al 34’; sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mastrogiovanni pressato dall’avversario ringrazia la traversa che gli poteva costare un clamoroso autogol. Il primo tempo finisce con uno scialbo zero a zero dopo due minuti di recupero. Il secondo tempo riprende con il Sermoneta che parte subito forte e al primo affondo passa in vantaggio con il solito Peressini abile a sfruttare un cross dalla destra, insacca in spaccata di destro. Passano due minuti e Ciccarelli da buona posizione, ha l’occasione per raddoppiare ma si fa respingere il tiro dal portiere borghigiano. Al 20’ su un tiro di Pisano la sfera dopo un rimpallo finisce sul braccio Schiavon Mattia, per il fischietto di Reggio Emilia è rigore, si presenta lo specialista Aquilani sul dischetto ma si lascia ipnotizzare dal portiere locale che blocca la sfera in due tempi. E’ ancora Ciccarelli ad avere la palla del raddoppio, ma anche in questa occasione trova un attento Viscusi che respinge in angolo. Al 38’ ci prova il subentrato Torri a mettere in ghiaccio la gara, ma il suo colpo di testa colpisce il palo. Al 90’ il Sermoneta trova il meritato raddoppio con Cosimi che da pochi passi è lesto a ribattere in rete una respinta della difesa su tiro di Peressini. Finisce qua l’incontro che conferma il Sermoneta come squadra solida e di qualità; sicuramente sarà servita a mister Pinti ad avere le idee più chiare per centrare l’unico obiettivo che si chiama salvezza.