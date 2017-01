Milinkovic – Immobile: Rimonta Lazio

Vincere contro l’Atalanta, alla vigilia, rappresentava un obiettivo ostico da raggiungere a tutti i costi. Le parole di Tare non hanno lasciato spazio ad altri pensieri. L’Atalanta è avversario difficile per tutte, con le casse piene di soldi e con una valorizzazione dei giovani da far invidia anche al club più organizzato. In un mondo in profonda rivoluzione e con gli puntati sempre verso il futuro, la società bergamasca sta contribuendo e contribuirà a gettare i semi per un domani importante per alcuni giocatori. Il solco è tracciato per Caldara, Petagna, Kessie (assente per la Coppa d’Africa), per non parlare di Gagliardini venduto già all’Inter. Un discreto movimento di giovani che parte o è partito proprio dall’erba dagli “Azzurri d’Italia”.

Per la Lazio l’obbiettivo è quello di dare un segnale di continuità dopo la prestazione di certo non esaltante avvenuta contro il Crotone con i tre punti giunti con estremo sacrificio.

Sotto gli ordini del Sig. Pairetto la Lazio ci prova sin dall’inizio ma la retroguardia ospite fa buona guardia. Bastos sulla fascia cerca di fermare Gomez ma i pericoli maggiori li crea Immobile con alcune verticalizzazioni, una terminata sul palo a Berisha battuto. Gasperini ed Inzaghi agitati in panchina. L’Atalanta non fa barricate, Petagna e Spinazzola agiscono indisturbati, con Kurtic a provare di scardinare la difesa laziale. Dall’altra parte solita gara di sostanza per Milinkovic, importante è prezioso per il raggiungimento della vittoria che va ad annullare in chiusura di tempo la rete dell’Atalanta. Stecca Felipe Anderson ma quasi tutta la lunea mediana per 70 minuti e stecca soprattutto De Vrij per aver lasciato indisturbato Petagna libero di colpire per il momentaneo vantaggio bergamasco. La Lazio nella ripresa è più vivace. Biglia non gira a dovere limitandosi al solito compito in mezzo al campo, Immobile fa sempre a sportellate in mezzo alla retroguardia ospite. Tegola per Lulic ammonito che salterà la delicata trasferta di Torino contro la Juventus. Il resto lo confezione il rigore di Immobile cercato e trovato. Bene i rincalzi, su tutti la crescita esponenziale di Patric; non bellissimo tatticamente ma utile in mezzo al campo. Spazio per Djordjevic e Wallace. Bene a tratti Luis Alberto che sta cercando di ricoprire con un discreto impegno le giocate mancanti di Keita.

Mirko Cervelli