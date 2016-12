Dionisi fa volare il Frosinone in testa

Natale dolcissimo per il Frosinone e i suoi tifosi: un gol di Dionisi al 95′ regala una soffertissima vittoria sulla matricola terribile Benevento e catapulta la squadra di Marino in testa al campionato. Grazie al contemporaneo pareggio del Verona a Carpi, dove nemmeno un altro gol di Pazzini serve a Pecchia per vincere, il Frosinone aggancia i veneti in testa alla classifica del campionato. Sono questi i verdetti dei due bigmatch della ventesima giornata di Serie B, giocata in questa giornata di vigilia di Natale.

Partita entusiasmante e ricca di gol al Matusa dove il Frosinone all’ultimo respiro batte 3-2 il Benevento e raggiunge in testa alla classifica il Verona (pareggia a Carpi) con 38 punti. Primo tempo tutto per i padroni di casa. La squadra di Marino, infatti, tiene costantemente in mano il pallino del gioco e dopo aver colpito il palo con Dionisi al 2′, ci prova con Kragl (17′) sulla cui conclusione velenosa Cragno compie il miracolo. Passano 2 minuti e Bardi viene chiamato da Ciciretti ad un difficile intervento. Al 27′, però, il Frosinone si porta in vantaggio: Gori subisce fallo ai 20 metri dal limite dell’area del Benevento e l’arbitro concede la punizione. S’incarica di batterla lo specialista Kragl, sul cui violento e preciso sinistro stavolta Cragno non può nulla. Il Benevento accusa il colpo e i ciociari cercano di chiudere i conti, continuando a comandare le operazioni. Al 39′ i sanniti perdono Ciciretti per noie muscolari. Al suo posto entra Puscas che al 44′ di testa impegna Bardi. Emozioni a raffica nella ripresa. Al 7′ c’è il pareggio del Benevento con un colpo di testa di Lucioni, quindi il Frosinone raddoppia al 15′ con un gran destro di Dionisi. Al 27′, invece, Ceravolo su rigore (era stato atterrato da Ariaudo) riporta in parità i sanniti. Ma al 94′, ultimo minuto di recupero, il Frosinone con un colpo di testa di Dionisi su angolo di Soddimo, segna il gol che vale la vittoria per 3-2 e il primo posto in classifica a braccetto col Verona.

fonte: gazzetta.it