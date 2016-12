La Camera sprona la Lupa Roma contro la Carrarese

Aggirare l’ostacolo Alessandria in trasferta era impresa ardua. Dalla sconfitta del “Moccagatta” sono usciti segnali incoraggianti per il gioco. La Lupa Roma tenta di rialzare la testa dopo tre sconfitte di fila contro la Carrarese, sulla carta più abbordabile della squadra di Braglia, del Como e dell’ Arezzo. Il centrocampista Giovanni La Camera inquadra a tuttotondo la gara di Sabato tra passato, presente e soprattutto futuro.

“Attraversiamo un momento di crescita, e in questi momenti di difficoltà è più facile crescere. Sia individualmente che di gruppo. Abbiamo intrapreso la strada giusta, questo si vede, ma ci manca ancora un pizzico per arrivare a fare punti. Dobbiamo continuare a fare partite come quelle disputate nelle ultime giornate ma raccogliendo risultati migliori.

Le reazioni sono sempre abbastanza soggettive, magari i più giovani la prendono con un po’ di tristezza in più. Ma è normale. Quando si va tutti i giorni in campo e poi tutto il lavoro non porta frutti, ci si resta male. Io credo che non ci si debba fermare al momento, alla classifica. Occorre guardare oltre perché stiamo facendo quello che dobbiamo e prima o poi la situazione girerà e arriveranno momenti migliori.

La gara di sabato è fondamentale. La Carrarese ha un organico diverso, più vicino alle nostre ambizioni. Sarà un match difficile ma importantissimo.

La salvezza è un obiettivo possibile, dobbiamo esserne consapevoli e ricordarlo sempre. Dobbiamo lavorare, allenarci, giocare, pensando sempre che sia un traguardo raggiungibile.

L’età media è bassa, c’è un gruppo nuovo, cambiato molto rispetto alla scorsa stagione e serve un po’ di tempo per creare quell’unione che ti permette di andare avanti. “

( foto: Il Messaggero)