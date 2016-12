NTTT:Guida verso un equilibrio ritrovato

Vittoria importante per la NTTT. PC T. Sapienza rimonta pazzesca. Play-out sempre più a rischio. Accademia vittoria di rigore.

Da Dicembre in poi parte un altro campionato. La Nuova Tor Teste ritorna ad essere protagonista battendo con un perentorio 4-1 un Settebagni che, ancora una volta, capitola nel primo tempo. Stavolta dopo soli trenta minuti. Nove reti in tre partite per la compagine di Massimi che esce ridimensionata da tutto soprattutto dopo la sconfitta di Acilia. La Nuova Tor Tre Teste ottiene la quarta vittoria consecutiva dopo la sconfitta contro l’Accademia e prima ancora contro la Vigor, attualmente le due battistrada. Parte un altro campionato dopo un avvio altalenante. Sul campo, le reti portano il nome di Cocco, Granillo, Amirante e Rasi.

Se la Nuova Tor Tre Teste vince agevolmente, l’Accademia fatica e non poco a battere un coriaceo San Basilio che ancora una volta mostra dei limiti caratteriali a reggere sino al novantesimo nonostante delle buonissime prove. Ci pensa Guida ad un minuto dal termine a risolvere la gara trasformando un calcio di rigore e a mettere grano importante in cascina in vista delle prossime partite. Tre punti anche per la Vigor che centra la nona vittoria consecutiva. I Campioni d’Italia battono agevolmente un Certosa in caduta libera che in due gare ha subito otto reti. Media da salvezza. Risale la Pro calcio Tor Sapienza che guadagna punti proprio sul Civitavecchia diretta concorrente per i play-off, in una gara al cardiopalma risolta da Della Porta al 95’. Paolo Ciambella ha dato un segnale importante dopo qualche malumore delle ultime uscite. Una rimonta da 0-2 a 3-2 che non si vedeva da diverso tempo.

Risale l’Urbetevere che sfoggia un poker importante grazie alla doppietta di Cuscianna, sempre più capocannoniere e alle reti di Badia e Anastasio. Espugnare Acilia è sempre un’impresa.

A Fregene hanno mantenuto la promessa di correggere una discreta squadra nonostante qualche vicissitudine extracalcistiche sorta ad inizio campionato. L’SFF Atletico vince contro il Montefiascone relegandolo in terz’ultima posizione e aumentando il distacco dalla zona play-out che diventerà, molto probabilmente, un discorso importante in chiave salvezza diretta. Decide Adiutori.

Cinquina della Boreale, in linea con i pronostici, a discapito di un Fiano ancora al punto di partenza. Segnano un po’ tutti: Centrella, Di Maggio, Buffa, Turchi e Arenella.

Delicato momento a Montespaccato. Il Ladispoli passa vincendo in rimonta e ribaltando lo 0-2 che per buona parte della gara ha premiato i padroni di casa. Le reti di Mastrodonati, Proietti e Garbati fanno gioire Sale. Con il nuovo tecnico i ragazzi di patron Paris hanno cambiato registro.

Mirko Cervelli