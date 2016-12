Certosa senti Ranalli: Basta cali di concentrazione!

Basta cali di concentrazione. Cristian Ranalli scuote la carica a pochi giorni dalla delicata sfida contro il Civitavecchia. Per la compagine di Centocelle è arrivato il momento di dare un segnale al proprio campionato, o perlomeno invertire la rotta che vede i neroverdi aver ottenuto il maggior numero di pareggi ( 6 ) in base alle partite disputate ( 11). Le statistiche però fanno emergere un dato altrettanto significato in chiave di sconfitte: il Certosa, in questo campionato, ha perso solamente una volta come l’Accademia capolista e il Civitavecchia.

Cristian Ranalli, ex attaccante della Cisco Roma e Vis Artena, con esperienze anche a Cesena nel 2004, argomenta così un dato che corrisponde esattamente alla posizione di “limbo” della propria squadra: ” Dobbiamo essere più bravi a mantenere alta la concentrazione. Non si può essere rimontati al 93′ in tre partite con addirittura due reti di vantaggio per una questione di disattenzione. Abbiamo sei punti in meno per nostro demerito.”

Sul discorso di intervenire sulla rosa, il tecnico è abbastanza categorico” Al Certosa devono venire solamente giocatori motivati che credono in un obiettivo condiviso da tutti e non giocatori che pensano solamente ai propri interessi personali”.

In una zona fortemente popolata, fare un riferimento al sociale e alla rispettiva “concorrenza” in ambito sportivo è doveroso, Ranalli risponde così: “La zona è popolosa, ci sono tante scuole calcio. Il Certosa sta lavorando bene da diverso tempo. Difenderemo con le unghie e con i denti un risultato che ci vede quest’anno penare di più rispetto allo scorso anno. Ci rialzeremo”.

Mirko Cervelli