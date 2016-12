Atto di forza Vigor!

Indubbiamente è stata la giornata della Vigor Perconti. Dalla sfida contro la Nuova Tor Tre Teste, la compagine di Bellinati non ha fatto altro che vincere: sesta vittoria consecutiva è una gara, quella contro il Montefiascone, che si recupererà Mercoledì 7 Dicembre alle ore 15:30. Oltre a dare un segnale forte di continuità e di forza con il miglior attacco e la miglior difesa, la Vigor Perconti batte un Civitavecchia che conosce per la prima volta in stagione la sconfitta, rifilandogli un tris che equivale a quasi un terzo delle reti subite sino alla vigilia della gara. A segno Taormina, Fratini e Kouan che battezza nel migliore dei modi la convocazione con la Rappresentativa Juniores di Ippoliti, tra l’altro presente al Vigor Center. L’Accademia e il Settebagni steccano sul più bello. La squadra di Grande, in vantaggio con il rigore di Guida non va oltre il pari contro un Ladispoli in salute grazie alla cura di Sale. Per i tirrenici settimo punto in tre partite. Cade invece il Settebagni sul campo dell’Acilia ed è una caduta che fa cassa di risonanza. L’impianto di Acilia sta diventando giornata dopo giornata un fortino difficile da espugnare. Sul campo segnano i padroni di casa con Crivellini ( elemento interessate da seguire), pari degli ospiti e poi Orlanno, in pieno recupero, sposta gli equilibri della gara verso i biancorossi di casa. Il Certosa non va oltre il pari contro il Montefiascone che per primo si era portato in vantaggio. I viterbesi giocano un buon calcio nonostante tutti “99”. La Boreale, forse, compie la pazzia di giornata contro il SFF Atletico in trasferta: dallo 0-2 alla fine del primo tempo al 4-3 finale. Incredibile. Bartolucci e Sheric illudono i romani che subiscono la rimonta di Raschiatore, Adiutori e Ghirelli. Nel finale, con i lilla in 9, segna Pantalani. Per il SFF Atletico è la settimana della possibile svolta dopo le difficoltà di iniziò stagione per via di una fusione non da tutti accettata, soprattutto da una parte di tifosi.

Vittoria anche per la NTTT all’inglese contro un Montespaccato in forte difficoltà. Esposito e Rasi i marcatori. L’Urbetevere vince in rimonta contro il fanalino di coda Fiano Romano in maniera larga. Dopo il momentaneo vantaggio locale di Agresti, la doppietta di Bonifaci e le reti di Cuscianna e Anastasio portano a quattro le reti per gli ospiti e tre punti prevedibili in chiave salvezza.

Finisce 2-2 la gara tra PC Tor Sapienza e Atletico San Basilio. Un pari giusto con le doppiette di Della Porta e Visentin.

Mirko Cervelli