Cassino – Ostiamare 2-3: decisivo Natalucci al 97′

La sfida tra Cassino e Ostiamare viene decisa al minuto 97 da una rete di Sorgente che beffa gli azzurri proprio mentre l’arbitro sta per fischiare la fine delle ostilità. Una beffa atroce per gli azzurri che erano riusciti a recuperare due gol di svantaggio e in pieno recupero avevano sfiorato la vittoria. Invece con questi tre punti sono i lidensi a festeggiare e ad avvicinarsi pericolosamente alle prime cinque posizioni in classifica. Momento non facile per il Cassino con i giocatori tutti a terra al fischio finale, increduli per la sconfitta. Carcione propone Lazazzera dal primo minuto al posto dello squalificato Mileto. In avanti si rivede dall’inizio Bianchi.

L’avvio è a ritmi bassi, Abreu ci prova al minuto 14 su punizione ma la mira non è delle migliori. Al 21′ Mencagli non inquadra lo specchio della porta con un diagonale ma pochi secondi dopo gli ospiti passano in vantaggio. Icardi lascia partire un gran sinistro a giro dal limite che si infila alla destra di Stellato. Non trascorrono nemmeno due minuti e l’Ostiamare trova il raddoppio. Suggerimento rasoterra dalla destra di Maura per Mencagli, difesa azzurra poco reattiva e tap-in vincente del giocatore romano che gela il Salveti. Si fa in salita la strada per il Cassino che però prova subito a reagire con Darboe che direttamente da rimessa laterale pesca Abreu solo davanti a Morlupo che è bravo a rifugiarsi in corner. Alla mezz’ora il copione si ripete con Darboe che dalla destra crossa al centro dove l’attaccante portoghese sfrutta una indecisione della difesa ospite e da pochi passi batte Morlupo. Per Abreu undicesima rete in questo campionato, la decima con la maglia del Cassino. Nella ripresa gli azzurri, nonostante una grande volontà, fanno fatica a rendersi pericolosi. L’Ostiamare non fa nulla per velocizzare il gioco e anzi lo spezza con i minuti che passano inesorabilmente. Barlafante scheggia il palo alla destra di Stellato e grazie il Cassino.

La squadra di Carcione, che nel frattempo ha messo in campo Magliocchetti, Lucchese e D’Angelo trova il pari al minuto 88. Fallo di mano in piena area di Tinti ed inevitabile penalty assegnato dall’arbitro. Dal dischetto Abreu con grande freddezza fa 2-2. Vengono assegnati sette minuti di recupero, il Cassino ora prova a vincerla e D’Angelo ha una buona chance al minuto 95 ma è bravo Morlupo a opporsi. Sembra finita ma l’Ostiamare sfrutta l’ultima occasione, dove forse c’è anche un fallo non ravvisato su Mele, e con Sorgente beffa Stellato per il 2-3 finale.

CASSINO: Stellato, Raucci, Cocorocchio, Lazazzera (78′ Lucchese), Maciariello (55′ D’Angelo), Mele, Mazzaroppi, Darboe, Cavaliere (64′ Magliocchetti), Bianchi (55′ Evangelista), Abreu. A disposizione Imbastaro, Carnevale, Tullio, Caiazzo, Rossi. Allenatore Carcione.

OSTIAMARE: Morlupo, Buono, Tinti, De Crescenzo, Maura, Pozzi, Barlafante, Bernardini, Tomas, Icardi (79′ Natalucci), Mencagli (72′ Sorgente). A disposizione Valori, Minincleri, Lazzeri, Giusti, Sardo, Casazza, Simonelli. Allenatore Campagna.

Arbitro: Striano di Salerno.

Reti: 22′ Icardi, 24′ Mencagli, 30′ e 88′ (rig.) Abreu, 97′ Sorgente.

Note: ammoniti Raucci, Darboe, Abreu, D’Angelo, Buono.