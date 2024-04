Nocerina – Cassino 0-1: decisivo Magliocchetti

Il Cassino si conferma grande con le grandi espugnando il “San Francesco” di Nocera e piegando la squadra campana grazie a una rete di Magliocchetti. La vittoria rilancia gli azzurri che ora sono a due punti dal secondo posto, occupato proprio dalla formazione salernitana e si confermano al terzo in compagnia di Ischia e Romana. Il risultato di ieri permette alla Cavese di festeggiare il ritorno in serie C con quattro giornate di anticipo. All’8’ Magliocchetti colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e Fantoni neutralizza senza troppe difficoltà. La squadra di Carcione si riporta in attacco con un tiro-cross di Darboe deviato in corner.

Al minuto 20 Abreu ci prova al volo, ancora una volta la difesa di casa si oppone e tre minuti più tardi su un traversone di Mele, Fantoni si fa trovare pronto all’intervento. Il Cassino costruisce le migliori occasioni e sfiora il vantaggio al 27’ con Lazazzera, nell’altra metà campo invece è Gadaleta a divorarsi il gol davanti a Stellato. Al 31’ uscita da rivedere da parte di Fantoni, Rossi non approfitta della porta sguarnita ed è protagonista di un tiro maldestro. Al 39’ la traversa nega la gioia a Maciariello, in pieno recupero Magliocchetti gela il “San Francesco”: il dieci, sugli sviluppi di un angolo, impegna Fantoni e sulla respinta insacca. Nella ripresa la Nocerina va a caccia della rete del pareggio: Liurni, servito da Guida, mette in affanno la retroguardia ospite. Al 49’ botta al volo di Pinna e Stellato compie un grande intervento. Il Cassino rischia sul corner seguente, Petti e Pinna fanno tremare gli avversari. Al 60’ Cardella svetta e Stellato fa un’altra parata notevole, il duello si ripropone al 64’ e ancora una volta l’estremo difensore si supera sulla giocata dell’attaccante. Vince il Cassino e fanno festa i tanti tifosi presenti al San Francesco. Dopo due sconfitte consecutive si è rivisto il Cassino che vuole mister Carcione. Attento in difesa e capace di colpire al momento giusto.

La rete di Magliocchetti è arrivata al tramonto del primo tempo quando le due squadre si avviavano ad andare a riposo sullo 0-0. Uno schema su punizione provato in allenamento e che ha dato i suoi frutti con il giocatore azzurro abile a ribattere in rete una respinta non perfetta del portiere campano. E nella ripresa la squadra ha saputo soffrire tenendo bene il campo e portando a casa una vittoria che dà grande morale in vista del rush finale. Quattro domeniche fa vivere tutte, a cominciare dal match di domenica al Salveti con la Nuova Florida. La lotta per il secondo posto è apertissima con quattro squadre che se la giocheranno fino all’ultimo minuto