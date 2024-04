Ostiamare: Samuele Russo visionato dall’Atalanta

Gli occhi dell’Atalanta continuano a puntare l’Anco Marzio. Dopo Caneba un altro giovane talento biancoviola è nel mirino del club orobico. Stavolta è il terzino e capitano dell’Under 14 biancoviola, Samuele Russo, ad aver partecipato ad un raduno della società bergamasca.

“Samuele è una delle colonne portanti della squadra di Lazzarini – dichiara Gaetano Istinto, responsabile del vivaio lidense – è un ragazzo sul quale tante società professionistiche stanno focalizzando l’attenzione e di questo ne siamo contenti perché se lo merita. Russo sono certo che, se non avrà la fortuna di andare nel professionismo, sarà una colonna portante dell’Ostiamare anche in futuro perché ha tutte le qualità per arrivare a vestire la maglia della nostra prima squadra”.

Per ora però a farsi sotto è l’Atalanta con Istinto che non nasconde la propria soddisfazione: “E’ serio, con una splendida famiglia alle spalle. Siamo tutti contenti, personalmente l’ho voluto fortemente qui, era cercato da tante squadre ma la collaborazione con l’Ostiantica ha fatto sì che scegliesse di venire da noi. Spero che ottenga l’opportunità che merita perché ha le capacità per far bene e sono certo che negli anni futuri farà parlare di lui”.