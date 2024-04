Cynthialbalonga dopo il pari in Sardegna, Tomei “Vogliamo finire questa stagione al meglio”

La Cynthialbalonga pareggia sul difficile campo del Sarrabus Ogliastra (che ha dato una bellissima dimostrazione di sportività organizzando un gradito “terzo tempo” a fine gara) e lo fa al termine di una prestazione gagliarda. La formazione di mister Marco Mariotti, passando in svantaggio a inizio ripresa, ha pareggiato i conti con El Bakhtaoui (entrato una manciata di minuti prima) a metà secondo tempo e poi ha anche sfiorato il successo. “Un pareggio che ci va abbastanza stretto – dice il direttore sportivo Giorgio Tomei – Abbiamo creato alcune ottime opportunità per segnare già nel primo tempo, poi siamo andati in svantaggio su un eurogol di un giocatore sardo. Ma la squadra non si è mai scomposta ed è rimasta sul pezzo, pareggiando i conti con El Bakhtaoui e poi insistendo alla ricerca dei tre punti. Inoltre ci sono stati almeno un paio di episodi discutibili, come un possibile fallo su La Vigna e un fuorigioco fischiato a Cappai con El Bakhtaoui lanciato a rete. Ma al di là dei possibili errori arbitrali, bisogna sottolineare la prestazione della squadra che ha fatto un’ottima gara sul campo di avversario molto valido”.

La Cynthialbalonga occupa l’ottavo posto del girone G e si trova a nove punti dal terzetto di squadre che è al terzo, quarto e quinto posto in classifica: “Agganciare la zona play off obiettivamente è un discorso molto complicato – dice Tomei – Inutile nascondere che avremmo voluto fare di più nell’arco di questa stagione, abbiamo lasciato troppi punti per strada e ora ci troviamo in una posizione scomoda. Ma vogliamo finire il campionato al meglio, facendo prestazioni di un certo livello esattamente come accaduto ieri”. A cominciare dal prossimo turno, ovvero l’anticipo pre-pasquale di giovedì contro l’Ischia (una delle tre squadre appaiate al terzo posto). “Torneremo a giocare sul campo di Genzano che è stato rizollato. La formazione campana ha un ruolino di marcia importante e in generale è una squadra in salute, ma noi siamo convinti di poterci giocare le nostre carte