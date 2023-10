Nicandro Rossi: “Sono il primo tifoso della squadra, bello vedere tanta gente allo stadio”

Quella di domenica scorsa è stata una vittoria di fondamentale importanza per il Cassino. Gli azzurri hanno piegato la quotata Cavese con un gol in apertura dell’aquinate Mazzaroppi. Per il giovane centrocampista un gol che non dimenticherà facilmente perché realizzato in una domenica speciale. Al Salveti si è rivista una partecipazione di pubblico come non accadeva da anni, con tanti bambini e tifosi pieni di entusiasmo. Una bella domenica di sport con anche quasi 700 tifosi provenienti da Cava, che si sono fatti sentire con grande correttezza ma che sono tornati a casa a mani vuote. La squadra protagonista in campo è stata quella azzurra, capace di andare oltre lo scetticismo che aleggiava dopo i primi due impegni ufficiali che non avevano impressionato gli addetti ai lavori e i sostenitori del club cassinate. E invece è arrivata la prestazione perfetta contro una squadra di spessore, che già l’anno scorso aveva sfiorato il ritorno in serie C. Il percorso è ancora lungo, ma di certo esordire davanti al pubblico amico con una vittoria così prestigiosa può solo far bene. “Io – afferma il presidente Nicandro Rossi – sono il primo tifoso di questa squadra. Mi sono emozionato a vedere lo stadio pieno e in festa. Il Cassino ha un grande trascinatore che è il nostro allenatore Imperio Carcione. Aspettavamo una giornata così, continuando su questa strada possiamo davvero toglierci delle belle soddisfazioni”.

Il manto erboso del Salveti rimesso a nuovo nelle scorse settimane ha davvero permesso un bel colpo d’occhio e soprattutto ha consentito ai giocatori di esprimersi sul rettangolo di gioco nel migliore dei modi. Alla fine è stata festa in campo e sugli spalti. “Eravamo abituati a vedere – afferma il vicepresidente Andrea Balsamo – i settori dello stadio semivuoti, domenica invece erano colorati a festa. E’ stata una giornata che non dimenticheremo, siamo consapevoli di poter far bene e di aver allestito un organico importante”. Domenica prossima per il Cassino prima trasferta campana, si va a San Marzano, un altro ostacolo duro. I salernitani, neopromossi nella categoria, hanno una rosa in grado di poter puntare in grande, ma in queste prime due giornate hanno raccolto poco. “Ci teniamo stretti – afferma Imperio Carcione – questi quattro punti che abbiamo conquistato nelle prime due giornate di campionato, so di allenare un grande gruppo composto da ragazzi che hanno voglia di far bene e migliorarsi costantemente. Ero sereno dopo il pareggio dell’esordio e non mi esalto ora dopo la vittoria con la Cavese. Dico grazie ai tifosi che sono stati fantastici e ora ci concentriamo sui prossimi impegni, è un campionato difficile e pieno di squadre forti”. Domenica mancherà tra i pali lo squalificato Stellato. Al suo posto giocherà Imbastaro. Antonio Tortolano