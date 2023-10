Cassino – Cavese 1-0: decisiva la rete in apertura di Mazzaroppi

La domenica perfetta è quella che hanno vissuto ieri i tifosi del Cassino. In un colpo solo la squadra azzurra vince la prima partita in campionato, batte la blasonata Cavese e mette a segno la prima rete in questo torneo. Il tutto davanti a un pubblico di categorie superiori, con il Salveti finalmente colorato di azzurro e con quasi 700 tifosi ospiti. Grande correttezza in campo e sugli spalti. Per il Cassino a decidere è stata una rete firmata in apertura da Mazzaroppi. Sono trascorsi appena quattro minuti quando Raucci fa partire un cross dalla destra che trova pronto il piede destro del centrocampista di Aquino che da ottima posizione non sbaglia facendo impazzire di gioia la laterale. Si gioca con grande intensità, la squadra di Carcione si difende con ordine e prima dell’intervallo manca il raddoppio con Tortolano. Nella ripresa i campani provano a rendersi più pericolosi ma falliscono il pari con Chiarella. Nel finale l’arbitro concede sei minuti di recupero, al 92′ Stellato rimedia la seconda ammonizione. I cambi sono esauriti e in porta va Cocorocchio. Per tre interminabili minuti i tifosi azzurri restano col fiato sospeso per poi gioire per quella che è una grande vittoria. Festa grande e da ieri il Cassino ha davvero maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

CASSINO: Stellato; Cavaiola (68′ Tullio), Mileto, Lazazzera; Raucci, Mele, Lucchese, Mazzaroppi (62′ Maciariello); Cavaliere (68′ Cocorocchio), Ingretolli (83′ Bianchi), Tortolano (52′ Darboe). A disposizione: Imbastaro, Sinopoli, Evangelista, Caiazzo. Allenatore Carcione.

CAVESE : Boffelli; Fraraccio, Troest, Magri (46′ Todisco), Derosa; Cuomo (46′ Antonelli), Zenelaj (46′ Piovaccari), Urso; Addessi (75′ Sowe), Chiarella (82′ Sette), Felleca. A disposizione: Ascioti, Cinque, Polanco, Buschiazzo. Allenatore Cinelli. Arbitro: Selva di Alghero. Marcatore: 4′ Mazzaroppi. Note: Felleca, Cavaliere, Boffelli, Fraraccio. Espulso al 93′ Stellato. Spettatori 1800 circa, di cui 700 ospiti.

