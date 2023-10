Lariano: Centra “Obiettivo salvezza ma non dobbiamo porci limiti”

Inizierà il prossimo 17 settembre dalla sfida esterna con l’Atletico Vescovio la nuova avventura dell’Atletico Lariano nel campionato di Promozione (girone D). I ragazzi di mister Fabrizio Centra ripartono dall’ottima scorsa stagione (in cui sono riusciti ad arrivare nelle zone alte di classifica oltre che in semifinale di Coppa Italia) e lo fanno con rinnovate speranze: “L’esordio non sarà semplice – dice l’allenatore – L’Atletico Vescovio arriva da una stagione complicata, terminata con la retrocessione e poi caratterizzata dal successivo ripescaggio. Un club con un settore giovanile valido che conta su un direttore sportivo Max Chialastri che è competente e sicuramente ha allestito una squadra competitiva. Il fatto di avere una squadra giovane può incidere sull’aspetto agonistico visto che nelle prime gare la condizione delle varie compagini non è la migliore”.

L’Atletico Lariano sta lavorando dal 21 agosto per farsi trovare pronto per il debutto: “La prima parte di preparazione è andata molto bene e non ci sono stati grandi intoppi. Stiamo cercando di portare anche gli ultimi arrivati al livello di condizione del resto del gruppo. L’organico è rimasto quasi totalmente invariato rispetto all’anno scorso in cui è stato fatto un bel campionato con risultati sopra le attese. Abbiamo inserito alcuni ragazzi giovani continuando a seguire la filosofia di questa società: l’obiettivo è di provare a ripetere le cose buone viste l’anno scorso, anche se la nuova formula del campionato (con l’allargamento dei play out per riportare da cinque a quattro i gironi di Promozione nella prossima stagione, ndr) è molto più dura. Ci vogliamo salvare, ma al tempo stesso non dobbiamo porci limiti. Il girone a 17 squadre non mi piace molto, poi da sempre dico che bisognerebbe fare play off per rendere ancor più motivanti le ultime gare di stagione e magari utilizzare quelle graduatorie, come si faceva qualche tempo fa, per stilare una griglia per un ipotetico ripescaggio”. La chiusura di Centra è sul rinnovato accordo con l’Atletico Lariano: “Praticamente non ci siamo dovuti nemmeno mettere seduti, c’è piena sintonia con la società. Questo ambiente è cambiato molto rispetto a tanti anni fa ed è cordiale, familiare, sereno. Ci sono le condizioni giuste per lavorare al meglio”.