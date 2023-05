Eccellenza Femminile, Gonnella: “Tra Valmontone e Montespaccato sfida apertissima”

L’Eccellenza femminile del Valmontone 1921 ha pareggiato 0-0 sul campo del Montespaccato nella gara d’andata della semifinale dei play off che assegnano un solo posto per la serie C 2023-24. Una partita tosta che le giallorosse hanno affrontato con determinazione, come spiega il centrocampista classe 1995 Benedetta Gonnella:

“Avevamo già affrontato le capitoline in Coppa Italia, vincendo per 3-1 nella gara casalinga e pareggiando 1-1 in quella di ritorno, ma ottenendo comunque il passaggio alla finale della competizione. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e infatti la partita non ha visto molte occasioni, quindi alla fine il risultato è giusto anche se ci sarebbe piaciuto segnare almeno un gol”. Domenica prossima, sul campo amico di via della Pace, il Valmontone 1921 proverà ad approdare alla finale dei play off: “Ci giochiamo tutto, vincerà chi avrà più voglia di raggiungere l’ultimo atto di questo campionato. Si sfideranno due squadre preparate e si parte con il 50% di possibilità per entrambe. Noi potremo contare sul nostro pubblico che ha sempre assicurato il suo sostegno alla squadra: ci piacerebbe regalare una grande soddisfazione a tutto l’ambiente e a una società che non ci ha mai fatto mancare nulla”.

Per la Gonnella è stato un anno piuttosto complicato: “All’inizio ho saltato le prime sei partite, praticamente fino a Natale non ho mai giocato per alcuni problemi fisici. E’ stata dura anche al rientro visto che non ho potuto fare una vera e propria preparazione. Però mi fa molto piacere far parte di questa squadra che è sicuramente di grande livello. Ma oltre all’aspetto tecnico, va detto che si è creato un gruppo molto unito, tra noi non c’è stato mai un litigio. E’ chiaro che abbiamo voglia di arrivare fino in fondo, anche se sappiamo che ci attende una semifinale molto tosta e un’eventuale finale altrettanto insidiosa”.