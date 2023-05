Cassino – Real Monterotondo 2-2: eretini salvi

Il Cassino saluta il pubblico del Salveti con il 2-2 di ieri pomeriggio con il Real Monterotondo. Due volte in vantaggio e due volte raggiunto dall’11 eretino che ha così festeggiato la salvezza con un turno di anticipo. Per gli azzurri invece il sogno playoff è forse sfumato anche se domenica prossima potrebbe ancora accadere tutto. Con il pari di ieri, Ingretolli e compagni hanno raggiunto al sesto posto la Lupa Frascati, ma allo stesso tempo la Palmese vincendo nettamente con l’Atletico Uri ha conquistato la quinta posizione in solitaria con due punti di vantaggio su Cassino e sui castellani, che si affronteranno proprio nell’ultimo turno.

La squadra di Carcione può solo vincere a Frascati e sperare che la Palmese non faccia punti a Caserta. Intanto, ricordando sempre l’ottimo campionato disputato dagli azzurri, c’è un po’ di rammarico per non aver sfruttato al meglio i due turni casalinghi consecutivi che hanno portato solo un punto. Parte bene il Monterotondo che impegna Campisi con una conclusione da limite di Matteri. Ma al minuto 3 il Cassino passa in vantaggio. Ingretolli, al rientro, lanciato in contropiede supera due difensori romani e il portiere in uscita e spedisce la palla in rete. La partita è piacevole e con rapidi capovolgimenti. Al 10′ gli ospiti trovano il pari. Tilli con un tiro rasoterra sorprende Campisi per l’1-1. Ma passano appena due giri di lancetta e il Cassino si riporta avanti. Ancora protagonista è Ingretolli, giunta alla rete numero sedici in campionato. L’attaccante azzurro riceve un assist d’oro di Cardillo e di testa non sbaglia, tra l’esultanza dei 400 tifosi presenti sugli spalti del Salveti. Il Monterotondo non molla la presa e continua a proporsi dalle parti di Campisi anche se con scarsa lucidità negli ultimi 16 metri, anche per merito della difesa azzurra, molto concentrata. A inizio ripresa Ingretolli sfiora la personale tripletta ma stavolta la sua conclusione sfiora il palo. Al 58′ ci prova Darboe ma il numero uno eretino blocca con sicurezza. Alla mezz’ora su punizione il Real Monterotondo trova la rete del definitivo 2-2 con Pasqui che beffa Campisi. Nel finale il Cassino prova un forcing con le occasioni costruite da Ingretolli ed Evangelista ma gli ospiti si salvano e portano a casa il punto che vale la salvezza aritmetica. Il Cassino saluta il pubblico amico rimandando il discorso playoff a domenica prossima, non sarà facile andare a vincere a Frascati, ma sarebbe bello a prescindere dalla conquista o meno dle quinto posto, se gli azzurri riuscissero a chiudere l’ottimo campionato tornando al successo. E la squadra di Carcione ha tutte le carte in regola per provare a conquistare il massimo nell’ultimo appuntamento stagionale.

CASSINO: Campisi, Raucci (54′ Evangelista), Gallo, Donnarumma (87′ D’Alessandris), Cocorocchio (53′ Tomassi), Orlando, Mazzaroppi (85′ Maciariello), Darboe, Lucchese, Cardillo (85′ Cavaliere), Ingretolli. A disposizione Della Pietra, Pompei, Tribelli, Bianchi. Allenatore Carcione.

REAL MONTEROTONDO: Faraglia, Santi, Calisto, Gianny, Albanesi (54′ Pasqui), Meledantri (90′ Palladin), Tilli (82′ Sansotta), Matteri, Di Vico (87′ Fontana), Baldassi (83′ Bagaglini), Carosi. A disposizione Catarinelli, Putti, Faccenna, Trubiani. Allenatore Paris.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Marcatori: 3′ e 12′ Ingretolli, 10′ Tilli, 75′ Pasqui.

Note: ammoniti Cocorocchio, Ingretolli, Evangelista, Albanesi, Faraglia. Espulso al 90′ il tecnico del Cassino Carcione per proteste. Angoli 8-5. Spettatori 400 circa.